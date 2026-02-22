CHP'den 'Alo Adalet' Tepkisi - Son Dakika
CHP'den 'Alo Adalet' Tepkisi

22.02.2026 13:44
CHP’li Zeybek, 'Alo Adalet hattı'na tepki göstererek adaletsiz tutuklamalara dikkat çekti.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Alo Adalet hattı kurulacakmış. Ona gelene kadar AYM kararlarını uygulayın. AİHM kararlarını uygulayın. Kafanızı kuma gömmeyin. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Alo Adalet hattı" kurulacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Aşağıdaki isimlerin aylardır iddianameleri yok. Duyun, duyun da utanın" değerlendirmesini yapan Zeybek, "güçlü deliller ve kaçma şüphesi" gerekçesiyle tutuklandıklarını belirttiği Hakan Bahçetepe, İnan Güney, Hasan Mutlu, Hasan Akgün ve Özgür Kabadayı'nın isimlerini paylaştı."

Zeybek, "Bu insanlar neyin cezasını çekiyor? Zulmediyorsunuz" dedi.

Ailelerin yaşadıkları zorluklara rağmen mücadele ettiğini kaydeden Zeybek, "Adil yargılama istiyoruz. Bu kadar mı zor, sadece ve sadece halkını düşünen, halkı için çalışan insanları tutuksuz yargılamak?" ifadelerini kullandı.

Gizli tanık beyanlarına da değinen Zeybek, "Gizli tanıkların 'duymuştum'ları var, iftiraları var ama iddianame yok" değerlendirmesinde bulundu. Zeybek, açıklamasında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Alo Adalet hattı kurulacakmış. Ona gelene kadar AYM kararlarını uygulayın. AİHM kararlarını uygulayın. Kafanızı kuma gömmeyin. Adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

