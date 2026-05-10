CHP'den Ankara Kent Konseyi'ne Ziyaret

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı TBMM'de kabul etti.

Görüşmede, AKK çatısı altında yer alan farklı kültürler, kesimler, kent genelinde yol alınan ortak hareket etme duygusu, katılımcı ve birleştirici yönetim çalışması masaya yatırıldı.

Ziyarette Yılmaz, Özel'e AKK'nin altı yıllık süreçte hayata geçirdiği çalışmaları barındıran "Seyir Defteri" isimli kitabını takdim etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Kent Konseyi olarak, Başkentimizde katılımcı demokrasiyi güçlendirmeyi ve ortak aklı kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın değerli katkıları ve öncülüğünde yürüttüğümüz bu anlayış, şehrimizde birlikte üretim ve birlikte yönetim kültürünün daha da güçlenmesine önemli bir zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz çalışmaların bir çıktısı olan 'Seyir Defteri' yalnızca geride kalan sürecin bir kaydı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir yönetişim perspektifidir. Farklı kesimlerin söz sahibi olduğu, birlikte üretim ve birlikte yönetim anlayışının esas alındığı bir modelin mümkün olduğunu Ankara'da hep birlikte ortaya koyduk. Bu modelin yaygınlaşması, yerel demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal uzlaşının derinleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

"ANKARA'DAKİ 'ORTAK AKIL' MODELİ TÜRKİYE YOLUNDA"

Ankara Kent Konseyi'nin "Ortak Akıl" misyonunu benimsediğini vurgulayan Yılmaz sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bugün Özgür Özel ile TBMM çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bu görüşmeyi de siyaset üstü katılım anlayışının bir parçası olarak değerlendiriyoruz."

'Seyir Defteri'ni, farklı siyasi aktörler ve kurumlarla paylaşarak, ortak akıl ve katılımcı yönetim modelimizin daha geniş bir etki alanına ulaşmasını hedefliyoruz. Amacımız, Ankara Kent Konseyi olarak Ankara'da ortaya koyduğumuz bu birikimi yalnızca yerel ölçekte değil, Türkiye genelinde örnek teşkil edecek güçlü bir yönetişim modeline dönüştürmektir. Bu çerçevede hazırlanan 'Seyir Defteri' yalnızca geçmiş çalışmaların bir özeti değil; aynı zamanda katılımcı yönetim kültürünün nasıl inşa edilebileceğine dair yol gösterici bir rehber niteliği taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte bu birikimin farklı siyasi aktörler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması, modelin daha geniş bir etki alanına ulaşması hedeflenmektedir."

"KAMPLAŞMAYI AŞAN DİYALOG VE ORTAK AKIL MODELİ, DEMOKRATİK SİYASET İÇİN ÖRNEK BİR YAKLAŞIM SUNUYOR"

Ziyarette konuşan Özel ise şu ifadeleri kullandı:

"Farklı disiplinleri ve farklı toplumsal kesimleri bir araya getirmeniz hem başkent Ankara için hem de ülkemiz için son derece kıymetlidir. Ankara Kent Konseyi'nin ortaya koyduğu bu kapsayıcı yaklaşım, aynı zamanda demokratik kültürün güçlenmesine katkı sunan önemli bir model niteliğindedir. Politikada zaman zaman ortaya çıkan kamplaşma dilinin, bu tür katılımcı, birleştirici ve uzlaşmacı yaklaşımlarla aşılabileceğine inanıyorum. Farklı görüşlerin bir arada üretime dönüştüğü bu zemin, toplumsal barışın ve ortak aklın en güçlü teminatlarından biridir. Ankara Kent Konseyi'nin geliştirdiği diyalog ve ortak akıl yaklaşımını bu anlamda son derece değerli, yapıcı ve örnek teşkil eden bir çalışma olarak görüyorum. Bu modelin yaygınlaşmasının, sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde demokratik kültürün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"SEYİR DEFTERİ", TÜRKİYE GENELİNDE PAYLAŞILMAYA HAZIRLANIYOR

"Seyir Defteri"nin yalnızca bir faaliyet özeti olmadığı; aynı zamanda yerel yönetimlerde katılımcı ve çoğulcu yapının nasıl inşa edilebileceğine ilişkin yol gösterici bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı."

Bu çerçevede "Seyir Defteri"nin, ilerleyen süreçte farklı siyasi aktörler, kurumlar ve üst düzey temsilcilere de takdim edilerek paylaşılacağı ve katılımcı yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sunacağı belirtildi.