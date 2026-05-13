CHP'den Ara Seçim Vurgusu
CHP'den Ara Seçim Vurgusu

13.05.2026 15:57
CHP heyeti, sekiz seçim bölgesinde ara seçim gerekliliğini görüşmek üzere muhalefet partilerini ziyaret etti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den oluşan CHP heyeti; DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. Görüşmede; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz nisan ayında siyasi parti liderlerine gerçekleştirdiği "ara seçim" gündemine ilişkin sekiz farklı seçim bölgesinde yapılan kamuoyu araştırmaları ele alındı.

SEKİZ SEÇİM ÇEVRESİNDE KAMUOYU ARAŞTIRMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda TBMM'de grubu bulunan ya da temsil edilen muhalefet partilerine yaptığı ziyaret ve görüşmelerde temsil adaletinin sağlanması için ara seçim sandığının bir Anayasal zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün TBMM'de sırasıyla DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. Görüşmelerde CHP heyeti, bir zorunluluk olarak seçim yapılması gereken sekiz seçim çevresine ilişkin yapılan kamuoyu araştırmaları hakkında siyasi partileri bilgilendirdi.

Ara seçim yapılması gereken sekiz seçim bölgesinde yapılan araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 63'ü ara seçim yapılmasını gerekli ve önemli buluyor, yüzde 77'si ara seçimde oy vereceğini söylüyor. AK Parti seçmeninin de yüzde 40'ı ara seçimi gerekli buluyor ve yüzde 77'si oy kullanacağını söylüyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında ara seçimde seçmenlerin yüzde 60'tan fazlasının muhalefet adaylarını destekleyeceği sonucu ortaya çıkıyor.

TÜM PARTİLER DESTEK VERMİŞTİ

CHP Lideri Özel, nisan ayında ara seçim gündemiyle 12 siyasi partiyi ziyaret etmişti. Sırasıyla DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi'ne yapılan ziyaretlerin ardından siyasi partiler, CHP'nin "Anayasal bir zorunluluk" olarak nitelediği ara seçim talebine destek vermişti.

Kaynak: ANKA

