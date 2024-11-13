Asgari ücret toplantısında tartışma çıktı

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CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde; "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" yazılı dövizlerle asgari ücrete yapılacak olası zammı protesto etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı.

AK PARTİ SIRALARINDAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE: "İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ŞOV. YA ŞOV YAPIYORSUNUZ YA KONSER"

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde; "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" yazılı dövizlerle asgari ücrete yapılacak olası zammı protesto etti. CHP'li milletvekilleri asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını talep etti. CHP'liler ellerinde dövizlerle asgari ücret taleplerini dile getirirken, AK Parti sıralarından "İşiniz gücünüz şov. ya şov yapıyorsunuz ya konser. Millet için bir şey yapın" sesleri yükseldi.

"17 BİN LİRAYLA ÜÇ GÜN GEÇİNİN. BİZ DE KABUL EDECEĞİZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi: Asgari ücret olağan ücret olmuş durumda. Biz 30 binin altında asgari ücrette yokuz. Enflasyon yüzde 50 seviyesinde. Yoksulluk almış başını gidiyor. Bu tuzu kurulara, asgari ücreti bilmeyenlere, asgari ücret 30 bin lira olsun diyoruz. 17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun."