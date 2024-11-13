Asgari ücret toplantısında tartışma çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asgari ücret toplantısında tartışma çıktı

Geniş Video İzle

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde protesto eylemi gerçekleştirdi. Veli Ağbaba'nın açıklamaları dikkat çekti.

13.11.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde; "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" yazılı dövizlerle asgari ücrete yapılacak olası zammı protesto etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı.

CHP, asgari ücret zammı için TBMM'de protesto düzenledi

AK PARTİ SIRALARINDAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE: "İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ŞOV. YA ŞOV YAPIYORSUNUZ YA KONSER"

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde; "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" yazılı dövizlerle asgari ücrete yapılacak olası zammı protesto etti. CHP'li milletvekilleri asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını talep etti. CHP'liler ellerinde dövizlerle asgari ücret taleplerini dile getirirken, AK Parti sıralarından "İşiniz gücünüz şov. ya şov yapıyorsunuz ya konser. Millet için bir şey yapın" sesleri yükseldi.

CHP, asgari ücret zammı için TBMM'de protesto düzenledi

"17 BİN LİRAYLA ÜÇ GÜN GEÇİNİN. BİZ DE KABUL EDECEĞİZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi: Asgari ücret olağan ücret olmuş durumda. Biz 30 binin altında asgari ücrette yokuz. Enflasyon yüzde 50 seviyesinde. Yoksulluk almış başını gidiyor. Bu tuzu kurulara, asgari ücreti bilmeyenlere, asgari ücret 30 bin lira olsun diyoruz. 17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun."

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Veli Ağbaba, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari ücret toplantısında tartışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:29:22. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücret toplantısında tartışma çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.