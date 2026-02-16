CHP'den Bakan Gürlek'e Soru Önergesi - Son Dakika
CHP'den Bakan Gürlek'e Soru Önergesi

16.02.2026 12:49
Sezgin Tanrıkulu, ifade özgürlüğü ve gazetecilikle ilgili sorularla Adalet Bakanı'na önerge verdi.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "2026 yılı Ocak Ayı itibarıyla, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında başlatılan soruşturma ve açılan toplam dava sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Son 5 yıl içerisinde, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçında mahkumiyet kararı verilmiştir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Önergede, "Ocak 2026 itibariyle ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve halkın haber alma hakkına yönelik çeşitli müdahalelerin sürdüğü, eleştirel gazetecilik faaliyetlerinin cezai soruşturmalara konu edildiği, internet sitelerine erişim engellerinin uygulandığı ve Anayasal protesto hakkına yönelik idari ve adli yaptırımların arttığı, ayrıca sansür uygulamaları, RTÜK yaptırımları ve dezenformasyon mevzuatının ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yarattığı ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan toplam soruşturma sayısı son 5 yıl içinde yıllara göre kaçtır?"

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gürlek'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2026 yılı Ocak Ayı itibarıyla,'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında başlatılan soruşturma ve açılan toplam dava sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Son 5 yıl içerisinde, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçında mahkumiyet kararı verilmiştir? 2026 yılı Ocak Ayı itibarıyla, gazetecilik faaliyetleri veya ifade açıklamaları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci sayısı nedir? Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan toplam soruşturma sayısı son 5 yıl içinde yıllara göre kaçtır? 2026 yılı Ocak ayı içerisinde, ifade açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı nedir? İnternet siteleri ve haber içeriklerine yönelik uygulanan toplam erişim engeli sayısı kaçtır? Bu kararların kaçı sulh ceza hakimlikleri tarafından verilmiştir? Erişim engeli getirilen haberlerin kaçında kamu yararı kapsamında yapılan gazetecilik faaliyetleri söz konusudur? Protesto ve gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan kişi sayısı 2025 ve 2026 yıllarında nedir? Anayasanın 26'ncı ve 34'üncü maddelerinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve toplantı hakkının korunmasına yönelik Bakanlığınız tarafından alınan somut önlemler nelerdir? İfade açıklamaları nedeniyle verilen tutuklama tedbirlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararlarının ölçülülük ve gereklilik ilkelerine uygunluğunu denetlemek amacıyla Bakanlığınızın bir mekanizması var mıdır? Dezenformasyon suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı kovuşturmaya dönüşmüştür? Eleştirel düşünce açıklamalarının suç kapsamında değerlendirilmemesi ve ifade özgürlüğünün korunması amacıyla Bakanlığınız tarafından herhangi bir mevzuat değişikliği planlanmakta mıdır? Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında yaşanan ihlallerin önlenmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından hazırlanmış bir eylem planı bulunmakta mıdır? Var ise, içeriği nedir?"

Kaynak: ANKA

