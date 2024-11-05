CHP'den Bakan Şimşek'e Tepki: Ekonomi Olumlu Değil!

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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ekonomide gelişmeler olumlu" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Ülkede 5 günde 4 belediyeye kayyum atanarak demokrasinin askıya alındığını, kimsenin hukuk güvencesinin kalmadığını belirten Yücel, "Sen göreve geldiğinden beri ne değişti söyleyelim: Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti, gençler iş bulamıyor, okullar temizlenmiyor, kamu kurumları israf merkezi olmuş, emekli isyanda, asgari ücret sefalet ücretine dönmüş, ihracatçı bile şikayetçi, halk yumurta bile alamıyor. Sen kalkmış hiç utanmadan 'gelişmeler olumlu' diyebiliyorsun. Geç bu masalları Mehmet Şimşek" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ekim ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Ekonomide gelişmeler olumlu" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Yücel, X hesabından yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"Ülkede 5 günde 4 belediyeye kayyum atanırken, demokrasi askıya alınmış, kimsenin hukuk güvencesi kalmamışken 'ekonomide gelişmeler olumlu' öyle mi Mehmet Şimşek! Anlaşılan sen de genel başkanın kadar ekonomistsin. Bilmiyorsan söyleyelim ekonomi, sessizliği, hukuk güvenliğini ve istikrarı sever. Demokrasinin, hukuk güvenliğinin, toplumsal huzur ve barışın hakim olduğu yerde zenginlik, refah vardır.

Ülkede demokrasi mi, hukuk mu, huzur mu, barış mı bıraktınız ki ekonomi düzelsin? Sen kayyım kararlarının nedenlerini 'ekonomist' genel başkanına sordun mu? 'Sayın Genel Başkanım, benim hemşehrilerimin, akrabalarımın belediye başkanı seçme hakkı yok mu? Batmanlılar Cumhurbaşkanı seçebiliyor da belediye başkanı seçmeyi bilmiyorlar mı?' diyebildin mi? Bunları soramıyorsan ne bu ülkeye para getirebilirsin, ne de ekonomiyi düzeltebilirsin. Anca şimdi yaptığın gibi milletin gırtlağına çökersin. Sen daha kendi memleketinin hakkını savunamıyorken ülkenin ekonomisini mi düzelteceksin? Sen göreve geldiğinden beri ne değişti söyleyelim: Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti, gençler iş bulamıyor, okullar temizlenmiyor, kamu kurumları israf merkezi olmuş, emekli isyanda, asgari ücret sefalet ücretine dönmüş, ihracatçı bile şikayetçi, halk yumurta bile alamıyor. Sen kalkmış hiç utanmadan 'gelişmeler olumlu' diyebiliyorsun. Geç bu masalları Mehmet Şimşek."