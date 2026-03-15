CHP'den Bakan Tekin'e Sert Tepki - Son Dakika
CHP'den Bakan Tekin'e Sert Tepki

15.03.2026 18:01
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Bakan Tekin'in Özgür Özel'e yönelik saldırgan sözlerine yanıt verdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına ilişkin, "Eğitimden ve milli olmaktan nasibini almamış, milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretiminden sorumlu olan, onlara örnek olması gereken Yusuf Tekin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ağza alınmayacak kelimelerle saldırmış. Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin'e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir. Buradan Erdoğan'a da bir çağrıda bulunuyorum: Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz" dedi.

Zeynel Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Anlama özürlü herhalde bu arkadaş... O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, konuya ilişkin X hesabından açıklamada, şunları kaydetti:

"Eğitimden ve milli olmaktan nasibini almamış, milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretiminden sorumlu olan, onlara örnek olması gereken Yusuf Tekin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ağza alınmayacak kelimelerle saldırmış. Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin'e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir. Buradan Erdoğan'a da bir çağrıda bulunuyorum: Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den Bakan Tekin'e Sert Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den Bakan Tekin'e Sert Tepki - Son Dakika
