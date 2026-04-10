CHP'li Namık Tan, Bayraktar Ailesi ve BAYKAR'ı Hedef Alan Açıklamalarda Bulundu

10.04.2026 21:35
CHP'li Namık Tan'ın BAYKAR'a yönelik eleştirileri ve 'Özdemir Bayraktar Belgeseli' ile savunma sanayisini hedef alan zihniyet tartışılıyor. Selçuk Bayraktar, geçmişteki eleştirileri hatırlatarak CHP'nin yüksek teknolojiye olan rahatsızlığını sorguladı.

CHP zihniyeti, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Bayraktar ailesini hedef alarak takoz oldu. Geçmişte siyonizm, FETÖ'cüler eliyle BAYKAR'ın önünü kesmeye çalıştı. 'Özdemir Bayraktar Belgeseli' bu saldırıları açıkça gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayii dış güçlere karşı savaş verirken, içeride de CHP zihniyetiyle mücadele etti.

Son olarak CHP'li Namık Tan, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Tan, Bayraktar'ın İtalyan Leonardo ile işbirliğini eleştirerek, 'Damatların firması İtalyan Leonardo ile işbirliğine gidince fikirleri aniden değişti' dedi. Ayrıca, hava savunma füzeleri konusunda yanıltıcı ifadeler kullanarak, ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye sistem vermediğini görmezden geldi.

CHP'li Tan, Bloomberg haberinde Avrupa'nın Türkiye'ye füze vermediği bilgisini anlamadı. BAYKAR, İtalya'da kurduğu ortaklıkla Avrupa'nın kapılarını Türkiye'ye açtı ve SAMP-T hava savunma sistemleri için işbirliği zemini oluştu. Tan'ın açıklamaları, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçmişte CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lara yönelik eleştirilerini hatırlattı. Bayraktar, Ukrayna'da şarkılara konu oldu ve Afrika'da direniş sembolü haline geldi. Tan'ın son çıkışı, CHP'nin bu yüksek teknolojiden neden rahatsız olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Namık Tan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
