CHP zihniyeti, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Bayraktar ailesini hedef alarak takoz oldu. Geçmişte siyonizm, FETÖ'cüler eliyle BAYKAR'ın önünü kesmeye çalıştı. 'Özdemir Bayraktar Belgeseli' bu saldırıları açıkça gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayii dış güçlere karşı savaş verirken, içeride de CHP zihniyetiyle mücadele etti.

Son olarak CHP'li Namık Tan, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Tan, Bayraktar'ın İtalyan Leonardo ile işbirliğini eleştirerek, 'Damatların firması İtalyan Leonardo ile işbirliğine gidince fikirleri aniden değişti' dedi. Ayrıca, hava savunma füzeleri konusunda yanıltıcı ifadeler kullanarak, ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye sistem vermediğini görmezden geldi.

CHP'li Tan, Bloomberg haberinde Avrupa'nın Türkiye'ye füze vermediği bilgisini anlamadı. BAYKAR, İtalya'da kurduğu ortaklıkla Avrupa'nın kapılarını Türkiye'ye açtı ve SAMP-T hava savunma sistemleri için işbirliği zemini oluştu. Tan'ın açıklamaları, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçmişte CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lara yönelik eleştirilerini hatırlattı. Bayraktar, Ukrayna'da şarkılara konu oldu ve Afrika'da direniş sembolü haline geldi. Tan'ın son çıkışı, CHP'nin bu yüksek teknolojiden neden rahatsız olduğu sorusunu akıllara getirdi.