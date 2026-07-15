CHP'de Belediyelere Yönelik İddiaları İnceleyecek Kurul Toplandı: Kılıçdaroğlu'ndan "Objektif ve Titiz Çalışma" Vurgusu - Son Dakika
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CHP'de Belediyelere Yönelik İddiaları İnceleyecek Kurul Toplandı: Kılıçdaroğlu'ndan "Objektif ve Titiz Çalışma" Vurgusu

15.07.2026 17:16  Güncelleme: 17:58
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçleri incelemek üzere kurulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına katıldı ve üyelerden objektif, hakkaniyetli çalışma istedi.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP'de belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla oluşturulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya, katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurul üyelerinden objektif, hakkaniyetli ve titiz bir çalışma yürütmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP'li belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla kurulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Genel Merkez'de toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, daha önce yapılan çalışmalar değerlendirildi ve kurulun çalışma takvimi oluşturuldu.

TOPLANTIYA KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Toplantıda genel bir değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez böyle bir kurulun oluşturulduğunu belirterek, bu nedenle kurulun önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, kurula önem verdiğini vurgulayarak, üyelerden "objektif, hakkaniyetli ve titiz" bir çalışma yürütmelerini istedi.

Genel Merkez kaynakları, toplantıda kurulun yol haritasının şekillenmeye başladığını belirtti. Buna göre kurul üyeleri, davaları kendi uzmanlık alanlarına göre inceleyecek. Hazırlanacak ara raporlar ile nihai raporlar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

RAPORLAR PARTİ ARŞİVİNE ALINACAK

Kaynaklar, kurul tarafından hazırlanacak raporların, partinin davalara ilişkin politikalarının oluşturulmasında etkili olacağını, ayrıca CHP arşivinde muhafaza edileceğini ifade etti.

Kurulun çalışmalarını masumiyet karinesi çerçevesinde yürüteceğini belirten kaynaklar, "Hiçbir CHP'linin hakkını yemeden ve yedirmeden çalışma yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'de Belediyelere Yönelik İddiaları İnceleyecek Kurul Toplandı: Kılıçdaroğlu'ndan 'Objektif ve Titiz Çalışma' Vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de Belediyelere Yönelik İddiaları İnceleyecek Kurul Toplandı: Kılıçdaroğlu'ndan "Objektif ve Titiz Çalışma" Vurgusu - Son Dakika
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