Müslim Sarı: Buca Belediyemizdeki Tutuklamalar ve Adalar Belediyemizdeki Soruşturmaları Yakından Takip Ediyoruz

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanması ile Adalar Belediyesi'nde soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Sarı, paylaşımında, "Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.