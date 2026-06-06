Müslim Sarı: Buca Belediyemizdeki Tutuklamalar ve Adalar Belediyemizdeki Soruşturmaları Yakından Takip Ediyoruz - Son Dakika
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Müslim Sarı: Buca Belediyemizdeki Tutuklamalar ve Adalar Belediyemizdeki Soruşturmaları Yakından Takip Ediyoruz

06.06.2026 13:31  Güncelleme: 13:55
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da arasında olduğu 42 kişinin tutuklanması ve Adalar Belediyesi'ndeki soruşturmaları yakından takip ettiklerini, hukuki sürecin adil yürütülmesi için takipçi olacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanması ile Adalar Belediyesi'nde soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Sarı, paylaşımında, "Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalar Belediyesi, Görkem Duman, Müslim Sarı, 3. Sayfa, Politika, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslim Sarı: Buca Belediyemizdeki Tutuklamalar ve Adalar Belediyemizdeki Soruşturmaları Yakından Takip Ediyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müslim Sarı: Buca Belediyemizdeki Tutuklamalar ve Adalar Belediyemizdeki Soruşturmaları Yakından Takip Ediyoruz - Son Dakika
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