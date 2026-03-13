CHP'den Cengiz Holding'e Sert Eleştiri - Son Dakika
CHP'den Cengiz Holding'e Sert Eleştiri

13.03.2026 01:22
CHP'li Yavuzyılmaz, Erzincan'daki maden devriyle ilgili AK Parti'yi sert şekilde eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni üzerinden AK Parti'yi sert sözlerle eleştirdi. Yavuzyılmaz, Kanadalı SSR Mining'in hisselerini Cengiz Holding'e değerinin altında devretmeye hazırlandığını öne sürerek, "Bu devirle Cengiz Holding'in 1 milyar 188 milyon dolar kar elde edeceğini tespit ettik" dedi.

Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ile ilgili hükümete yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden sahasını işleten Anagold'un yüzde 80 ortağı olan Kanadalı SSR Mining şirketinin hisselerini Cengiz Holding'e değerinin altında devretmeye hazırlandığını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'den Cengiz Holding'e altın tepside altın madeni! AKP'nin, 9 işçiye mezar olan İliç'teki altın madenini işleten Anagold'un, yüzde 80 ortağı olan Kanadalı SSR Mining şirketinin, 'Bir oldu bittiyle' Cengiz Holding'e, hisselerini değerinin altında devrediyor olduğunu tespit ettik. Peki nasıl?"

31 Aralık 2024 itibariyle; SSR'ın İliç'teki varlıklarının toplam değeri: 2 Milyar 688 Milyon Dolar. Bu tarihten 2026 yılı mart ayına kadar altının değeri yüzde 94, şirketin Amerikan borsasındaki hisse senedi değeri yüzde 393 arttı. Cengiz'in ödemeyi önerdiği tutar ise: 1 Milyar 500 Milyon Dolar. Aradaki fark, yani Cengiz'in karı: 1 Milyar 188 Milyon Dolar. Güncel kurla 52 Milyar 307 Milyon Lira.

Peki Cengiz bir imzayla nasıl bu kadar kar elde edecek? Bu karın sırrı, konunun AKP'yle ilgili olan kısmında! Kritik konu şu: İliç'teki altın madeninin işletme ruhsatının süresi, 8 ay sonra bitiyor. Bu nedenle; Anagold'un ruhsatının AKP tarafından uzatılmama riski var. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold'un ruhsat süresi uzatılmazsa altın çıkaramama riski var. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold'un yığın liç yöntemiyle altın üretmesine izin verilip verilmeyeceği belli değil. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold'a maden sahasında çevresel izinlerin verilmeme ihtimali var. Cengiz varsa böyle bir riski yok.

Yani ortada ticari bir cesaret değil, AKP'nin yandaşa özel sunduğu garantiler, sınırsız teşvikler ve hukuku ezip geçen adrese teslim güvenceler var! Bu nedenle SSR gidiyor, Cengiz geliyor. Anagold'un işleri yürümeye devam ediyor. Peki bu altın varlığının gerçekte sahibi kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bunun adı, ülkedeki vatandaşlara ait altın varlıklarına, havasına, suyuna, doğasına vahşice çökmektir. Taş atıp da kolu yorulmadan, yandaş şirketlerin milyarlarca lirayı cebe indirmesidir."

Kaynak: ANKA

00:55
