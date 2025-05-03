CHP'den Coşkulu Miting: Tarihi Anlar

(KONYA)- CHP'nin konyada düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından açıklama yapan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, "Alanlara sığmadı partililer. Çok coşkulu, tarihi bir miting oldu. Biz siyasi yaşamımız boyunca böyle bir miting görmedik" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncü Konya'da yapıldı. Mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yapan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, tarihi bir miting olduğunu ve partililerin alana sığmadığını söyledi. Bektaş, şöyle konuştu:

"Baş başayız. Gördünüz. Alanlara sığmadı partililer. Çok coşkulu, tarihi bir miting oldu. Biz siyasi yaşamımız boyunca böyle bir miting görmedik. Parti Meclisi üyemiz Sayın Yalçın Görgöz de bu mitingleri başka şehirlerde de yapıyor. Kendi de öngörecektir. Çok coşkulu alanlara sığmadığımız bir miting oldu."