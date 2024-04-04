CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını aldı.

Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri 5 dalda derece yaptı

Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 5 dalda derece elde etti. Okul müdürü, öğrencilerin başarısının sınıf öğretmenine bağlı olduğunu belirtti ve öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına olan ilgilerinin kişisel gelişimlerini artırdığını vurguladı. Dereceye giren öğrenciler İzmir'de düzenlenecek turnuvada ilçeyi temsil edecekler.