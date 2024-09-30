CHP'den DHMİ Atamaları Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den DHMİ Atamaları Üzerine Soru Önergesi

CHP\'den DHMİ Atamaları Üzerine Soru Önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde yapılan 'eş, dost, akraba' atamaları hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na bir soru önergesi sundu. Karasu, yolsuzluk ve kayırmacılığı gündeme getirerek, kurumun adeta bir arpalığa dönüştüğünü iddia etti.

30.09.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki "eş, dost, akraba" atamalarını sordu. Karasu, "AKP iktidarları döneminde yöneticilik görevine getirilen kişiler kurumu adeta bir arpalığa çevirmiş DHMİ'de eş, dost, akraba kayırmacılığı hakim kılınmış, şaibeli alımların yaşandığı, yolsuzluğun normalleştirildiği bir kurum haline getirilmiştir" dedi.

CHP'li Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde yapılan atamaları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karasu, şunları kaydetti:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde, özellikle AKP iktidarları döneminde yöneticilik görevine getirilen kişiler kurumu adeta bir arpalığa çevirmiş DHMİ'de eş, dost, akraba kayırmacılığı hakim kılınmış, şaibeli alımların yaşandığı, yolsuzluğun normalleştirildiği bir kurum haline getirilmiştir."

"Haksız zenginleşme soruşturması var mı"

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"DHMİ'nin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ve daire başkanlarının meslekleri ve eğitim geçmişlerini açıklar mısınız? Söz konusu kişiler arasında akrabalık ilişkisi olanlar var mıdır, var ise akrabalık bağlarını açıklar mısınız? Kuruma yapılan atamalardan kaçı istisnai kadro olan ve belediyelerden 'özel kalem' kadrosu üzerinden kamuya geçen kişilerden oluşmaktadır?

Kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından açılan 90'a yakın soruşturma ve incelemenin raporları hangi konularda hazırlanmıştır? Kurum faaliyet raporunda geçen yıl 6 bin 162 adet dava ve icra takibi dosyası takibi yapıldığı belirtilmektedir. Kurumun özellikle geçmiş yıllardan kalan çok sayıda davaya konu olmasının sebebi nedir? Aynı raporda ticari uyuşmazlık ile ilgili arabuluculuğa ise 147 firma/kişi başvuruda bulunduğu ve 141 başvurucu ile ise anlaşma sağlanmadığı belirtilmektedir. Bu firmalar hangileridir ve ticari olarak davalık olunmasının gerekçeleri nelerdir?

Genel Müdür Yardımcısı ve danışmanınız olan Murat Gül, ne kadar süre ile 'KÖİ Başkanlığı ve Strateji Daire Başkan Yardımcısı' görevlerini yapmıştır? Bu kişinin havacılık eğitimi ve tecrübesi nedir? DHMİ bünyesinde kaç avukat çalışmaktadır? DHMİ Hukuk Müşavirliği'nin dışarıdan hizmet alımı için sözleşme yaptığı hukuk bürosu ya da büroları var mıdır? Bu bürolar hangi kriterlere göre seçilmiştir? Kurumda yeteri kadar avukat bulunmakta iken dışarıdan hizmet alınmasının gerekçeleri nelerdir? Bu şirketlere, son üç yılda önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde ne kadar ödeme yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Karasu, Güncel, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den DHMİ Atamaları Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
00:45 Gelin ve damadın kabus dolu anları İşte düğünü iptal ettiren kavga Gelin ve damadın kabus dolu anları! İşte düğünü iptal ettiren kavga
00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
00:14 Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul’da olacağız, problem yok Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 18:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den DHMİ Atamaları Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement