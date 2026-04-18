CHP'den Eğitim Müdürü'ne İstifa Çağrısı

18.04.2026 18:09
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş, okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya davet etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ)- CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'a istifa çağrısı yaptı. Ateş, "Sen sana emanet edilen çocuklara sahip çıkamadın. O yüzden seni bu şehirde istemiyoruz. Bir an önce pılını pırtını topla ve git" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ateş, şunları kaydetti:

"Dokuz canımızı kaybettik, yüreğimiz yanıyor"

"Maalesef Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen menfur saldırıdan sonra dokuz canımızı kaybettik. Yüreğimiz yanıyor. Annelerimizin, babalarımızın o hallerini gördükçe söylenecek bir söz, yapılacak hiçbir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakmamış, ciğerleri kavurmuş durumda."

Bu ülkede eğer çocuklar güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Bu olayın birden fazla parametreye bağlı sebepleri vardır. Güvenlik bunlardan birisidir. Psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri bunlardan birisidir. Sorumsuz medya, sorumsuz televizyon kanalları bunlardan birisidir."

"Yanlış uygulamalar gençleri bu noktaya itmiştir"

İktidarın politikalarını da eleştiren Ateş, şöyle devam etti:

"Ve en büyük parametre, yirmi dört yıldan beri bu ülkeyi yönettiğini iddia eden fakat ülkeyi o taraftan bu tarafa savuran mevcut iktidar ve iktidarın yanlış uygulamalarıdır. Bu menfur saldırıyı maneviyat eksikliğine bağlayanlar önce şunun bir kararını vermek durumundadır: Yirmi dört yılda nereden nereye geldik? Uyuşturucu kullanım oranı ile bugünü karşılaştırdığınızda yüzde yedi yüzlük bir artış görüyorsunuz."

Ve üzülerek ifade edeyim ki bu iktidar döneminde deizm ve ateizm okullarda ve gençler arasında son derece hızla yayılmıştır. Yapılan yanlış uygulamalar, yapılan haksızlıklar ve adaletsizlikler gençleri bu noktaya itmiştir. Demek ki emanet edilen emanet doğru düzgün idare edilememiştir. Bunun mikro ölçeğine baktığımız zaman…"

"Onurlu bir davranışta bulun ve istifa et"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'a çağrıda bulunan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Müdürü'nün geldiği günden beri bu ilde hiçbir başarısının olmadığını görmekteyiz. Bu Milli Eğitim Müdürü bu kente hiçbir şey veremez. ve buradan Milli Eğitim Müdürü'ne seslenmek istiyorum: Onurlu bir davranışta bulun ve istifa et. Sana bir hafta mühlet. Eğer bir hafta içerisinde istifa edip gitmezsen sonraki aşamada istifa hiçbir önem taşımayacak."

Dişiyle tırnağıyla çalışarak evladını okutmaya çalışan annenin acılı feryadı hala kulağımda. Yıllarca evladını görmemiş, tam evladına kavuşmuşken evladını kara toprağa veren babanın feryadı kulağımda. Sevmeye, okşamaya kıyamayan babaların evlatlarının o halini gördükten sonraki feryatları hala kulağımda. Sen sana emanet edilen çocuklara sahip çıkamadın. O yüzden seni bu şehirde istemiyoruz. Bir an önce pılını pırtını topla ve git. Bizi de daha fazla konuşturma."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

