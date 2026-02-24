CHP'den Ekonomik Çöküş Uyarısı - Son Dakika
CHP'den Ekonomik Çöküş Uyarısı

24.02.2026 11:54
CHP'li Yıldız, TÜİK'in işgücü verilerini değerlendirerek gerçek işsizlikte artış olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son çeyrek işgücü verilerine ilişkin, "Eksik istihdam edilen, yani kısa süreli işlerde çalışıp daha uzun süreli iş arayanların sayısı 3 milyon 809 bine ulaştı. Vatandaş umutsuz ve çaresiz; insanlar iş aramaktan vazgeçiyorsa bu bir istatistik değil, ekonomik çöküşün en acı göstergesidir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TÜİK'in paylaştığı son çeyrek işgücü verilerini değerlendirerek, dar tanımlı işsizlik oranındaki sınırlı gerilemenin tabloyu gizlediğini ifade etti. Yıldız, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gerçek işsizlik artıyor, umutsuzlar çoğalıyor, gençler sistemin dışına itiliyor. Çalışabilir nüfus artıyor ama işgücüne katılım düşüyor. İnsanlar iş bulamadığı için aramaktan vazgeçiyor. TÜİK dar tanımı işsizliği düşük gösteriyor; oysa gerçek tablo çok daha ağır. İş bulsa çalışabilecek durumda olduğu halde son dört haftada iş aramadığı için işsiz sayılmayanların sayısı 5 milyon 80 bine yükseldi. Eksik istihdam edilen, yani kısa süreli işlerde çalışıp daha uzun süreli iş arayanların sayısı ise 3 milyon 809 bine ulaştı. Vatandaş umutsuz ve çaresiz; insanlar iş aramaktan vazgeçiyorsa bu bir istatistik değil, ekonomik çöküşün en acı göstergesidir."

"Türkiye genç nüfusunu fırsata dönüştüremiyor"

Gerçek işsizlik verilerine baktığımızda tablo çok ağır. 12 milyona dayanan bir geniş işsizlik gerçeğiyle karşı karşıyayız. Türkiye üretimden koparılıyor. Çalışma çağındaki milyonlar sistemin dışına itiliyor. 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 25,4'ü; 15-29 yaş grubunun yüzde 27,7'si; 15-34 yaş grubunun ise yüzde 28,9'u ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu kapsamda 15-24 yaş grubunda 2 milyon 922 bin, 15-29 yaş grubunda 4 milyon 958 bin, 15-34 yaş grubunda 6 milyon 954 bin genç sistem dışında bulunuyor. Türkiye genç nüfusunu fırsata dönüştüremiyor. Gençler işsiz, umutsuz ve geleceksiz bırakılıyor.

"İşsizlik düşmüyor; tanımı değişiyor"

Toplam 33 milyon 68 bin kişilik istihdamın 8 milyon 910 bini sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Tarımda kayıt dışılık oranı yüzde 83,2'ye, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 16,9'a ulaştı. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Milyonlarca insan güvencesiz çalıştırılıyor. İşsizlik düşmüyor; tanımı değişiyor. Gençler üretimden kopuyor, milyonlar güvencesiz çalışıyor. Türkiye'nin ihtiyacı; üretimi, sanayiyi, tarımı ve istihdamı önceleyen halkçı bir ekonomi programıdır. Gerçekleri makyajlayarak değil, adil bir düzen kurarak çözüm üretebiliriz."

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.