CHP'den Erken Seçim Çağrısı: 'Sandık Bir An Önce Gelmeli'

(YOZGAT) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bu saatten sonra sandığın bir an önce gelmesini, cumhurbaşkanı adayımızın dışarıya çıkarılmasını, dürüstçe bir yarış istiyoruz. Erken seçim sandığını getirir, milletin önüne koyarsınız. O zaman millet gerekli cevabı verir. Eğer sizi kabul ediyorsa devam edersiniz. 'Kardeşim sizden bıktık. Yeter artık' diyorsa da bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapar. Yüreği, cesareti olan bu milletin önüne erken seçim sandığını mutlaka getirmeli" dedi.

Erhan Adem, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Yozgat girişinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i beklerken ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Adem, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi protestolar, eylemler yapılmıştı. Yozgat'ta da çiftçilerimiz traktörleriyle konvoy düzenleyerek, bu hukuksuzluğa, vurdumduymazlığa, bu iftiralar üzerine çiftçilerimiz protesto etmişti. Plakaları 'güvenlik' adı altında jandarma tarafından görüntülenip, plakalara trafik cezaları kesilmişti. Biz bunları gündeme getirdikten sonra, Genel Başkanımız Özgür Özel de hem Yozgat'ta bir miting yapmaya hem de bu çiftçilerin cezalarını ödeyeceğini söylemişti. Bugün o cezayı yiyen çiftçiler ve daha fazlası bir araya geldi. Genel Başkanımız Özgür Özel'i karşılayıp, miting alanına gideceğiz. Çiftçilerimiz, ülkemizdekiler insanlar çok haklı. Çünkü hukuksuzca uygulamalar yapılıyor. Siyasi baskılarla, hukukun üstünde egemenlik kurulmaya çalışılıyor. İftiralarla, olmayan delillerle belediye başkanlarımız içeriye atılıyor. Normal şartlarda bunun olmaması lazım. Demokrasinin tam işlemesi lazım ki güçlü gördüğünüz kişiyi içeri atamazsınız. Onun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyemezsiniz.

"Erken seçim sandığını getirir, milletin önüne koyarsınız"

Bu saatten sonra sandığın bir an önce gelmesini, cumhurbaşkanı adayımızın dışarıya çıkarılmasını, dürüstçe bir yarış istiyoruz. Erken seçim sandığını getirir, milletin önüne koyarsınız. O zaman millet gerekli cevabı verir. Eğer sizi kabul ediyorsa devam edersiniz. 'Kardeşim sizden bıktık. Yeter artık' diyorsa da bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapar. Yüreği, cesareti olan bu milletin önüne erken seçim sandığını mutlaka getirmeli.

Gençler artık çiftçilik yapmak istemiyor. Bu gördüğünüz traktörlerin her birinin kredi borcu var. Ödeyemez hale geldiler. Zirai don olayı sonrasında Tarım Bakanı çıkıp, bir açıklama bile yapmadı. Biz korkmadan her türlü mücadeleye hazırız. Yozgatlılar da artık verilen sözler yerine getirilmeyince tepkisini gösterecek. Yozgat'ta müthiş bir kalabalık bekliyor genel başkanımızı."