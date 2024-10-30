CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, önce gözaltına alınıp ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi üzerine; "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e yönelik kumpas girişimine karşı tüm yurttaşlarımızı Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına karşı yurttaşları Çağlayan Adliyesine davet etti.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e yönelik kumpas girişimine karşı tüm yurttaşlarımızı Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.