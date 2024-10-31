CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in kumpasla tutuklanması tükenmiş AKP siyasetinin son örneğidir. Bu kumpasları, bu kirli hesapları bozacağız" tepkisini gösterdi.

CHP'li Özgür Karabat, X hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Karabat paylaşımında, "Esenyurt'un ve İstanbul'un iradesi teslim alınamaz. Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in kumpasla tutuklanması tükenmiş AKP siyasetinin son örneğidir. Bugün (31 Ekim Perşembe) saat 16.00'da tüm yurttaşlarımızı milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için Esenyurt Belediyesi önüne çağırıyoruz. Bu kumpasları, bu kirli hesapları bozacağız" dedi.