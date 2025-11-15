CHP'den Et ve Süt Kurumu'na Yolsuzluk İddiası - Son Dakika
CHP'den Et ve Süt Kurumu'na Yolsuzluk İddiası

15.11.2025 09:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın et ithalatında çıkar çatışması ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirerek, kamu adına alım yapan kişinin aynı zamanda ticaret ortağı olduğunu açıkladı. Adem, yolsuzlukların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunu öne sürerek, "Üretici üretimden koparılırken, vatandaş et alamaz hale gelirken, kamu eliyle birileri zengin ediliyor. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Bu kurum, üreticiye değil, yandaşa çalışır hale getirilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ithalatında "çıkar çatışması ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getiren bir belge paylaştı. Adem, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Türkiye'nin et ithalatı yaptığı Macaristan'da faaliyet gösteren bir şirkette ortak ve yönetici olduğuna dair resmi kayıtlara ulaştıklarını belirtti.

Adem, yaptığı açıklamada, "Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Adem'in aktardığına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ticaret sicil numarasının 01-09-307750, vergi numarasının 25870305-2-43 olduğu, 2017'de kurulan şirketin hala aktif bulunduğu kaydedildi. Adem, şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem'in yer aldığını kaydetti.

Adem, bu durumun "açık bir çıkar çatışması" olduğunu belirterek, kamu adına alım yapan kişinin aynı zamanda ithalat yapılan ülkede et ticareti yapan bir şirketten satış gerçekleştirdiğini belirtti. Adem, "Kamu adına alım yapan kişi, kendi şirketinden satış yapıyor. Devletin kasasından çıkan para, devletin yöneticisinin cebine gidiyor. Adem, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk arayanlara sesleniyorum: Gelin, kamunun içinin nasıl boşaltıldığını burada görün. Burada, devletin kurumunun içi boşaltılıyor. Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişi, hem kamu görevlisi, hem ticaret ortağı, hem ithalatın yöneticisi, hem kazanan taraf. Bundan daha açık bir yolsuzluk olur mu?

Bu tablo sadece etik ihlali değil, doğrudan cezai sorumluluk gerektirir. Bu ülkenin savcılarını göreve davet ediyorum. MASAK'ı, Sayıştay'ı, Teftiş Kurulu'nu göreve çağırıyorum. Bu ticari ilişkiler zinciri tek tek incelenmeli, kamu zararı hesaplanmalı ve bu çıkar ağının tüm bağlantıları ortaya çıkarılmalıdır.

Üretici üretimden koparılırken, vatandaş et alamaz hale gelirken, kamu eliyle birileri zengin ediliyor. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Bu kurum, üreticiye değil, yandaşa çalışır hale getirilmiştir.

Biz bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Bu sadece bir iddia değil, resmi belgeyle ispatlanmış bir rant ağıdır. Tarım Bakanı, Et ve Süt Kurumu yönetimi ve adı geçen tüm kişiler istifa etmeli, derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dosyanın takipçisi olacağız. Kamu eti kamuya dönene kadar, bu ülkenin sofrasına adalet gelene kadar susmayacağız."

Kaynak: ANKA

