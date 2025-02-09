CHP'den Gazeteci Gözaltı Açıklaması

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(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış. Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir? Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor" ifadesinde bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, şunları kaydetti:

"Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış. Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir? Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir.

Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı. Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."