CHP'den Görkem Sevindik'e Destek Mesajı
CHP'den Görkem Sevindik'e Destek Mesajı

08.04.2026 15:47
Burhanettin Bulut, Görkem Sevindik'i destekleyerek sessiz kalmanın zulme ortak olmak olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına gösterdiği tepki nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik için destek mesajı yayımladı. Bulut, "İnsan hayatının değersizleştirildiği bir ortamda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Suskunluk, en az zulüm kadar ağır bir yüktür. Bugün mesele taraf olmak değil, insan kalabilmektir. Görkem Sevindik'in yanındayız" dedi.

Kanal D'de yayımlanan "Eşref Rüya" dizisi oyuncularından Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına gösterdiği tepki üzerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Sevindik için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Bulut'un mesajı şöyle:

"Eşref Rüya dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik vicdani bir çağrı yaptığı, Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına tepki gösterdiği için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmış. İsrail'de dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için geniş çaplı bir boykot kampanyası başlatılmış. Ben-Gvir gibi isimlerin tehditkar söylemleri ve baskı girişimleri, İsrail'in mezalimini normalleştirme, bu mezalim karşısında gerçekleri dile getirenleri susturma çabasından başka bir şey değildir. Ortaya konulan sözlerin özü son derece nettir: '12 bin Filistinli mahkümun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın.' İnsan hayatının değersizleştirildiği bir ortamda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Suskunluk, en az zulüm kadar ağır bir yüktür. Bugün mesele taraf olmak değil, insan kalabilmektir. Görkem Sevindik'in yanındayız."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Görkem Sevindik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Görkem Sevindik'e Destek Mesajı - Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
SON DAKİKA: CHP'den Görkem Sevindik'e Destek Mesajı - Son Dakika
