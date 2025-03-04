CHP'den Halk TV Davasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Halk TV "Bilirkişi Davası"nda davasında, beraat ve tahliye kararına ilişkin, "Gazetecilik özgür! Hukuksuz bir davaydı. Adaletin zerresini bulmak bizleri mutlu ediyor. Tüm hakimleri, cesur ve yürekli olmaya, talimatla karar almamaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zeybek, sosyal medya hesabından, " Çağlayan Adliyesi'nden... Gazetecilik özgür! Hukuksuz bir davaydı. Adaletin zerresini bulmak bizleri mutlu ediyor. Tüm hakimleri, cesur ve yürekli olmaya, talimatla karar almamaya davet ediyoruz. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek beraat etti. Bir daha yaşanmamak üzere geçmiş olsun" notuyla adliyeden bir video paylaştı. Zeybek videoda, şunları söyledi:

"Adaletin zerresinin varlığı bizi memnun ediyor"

"Adaletin zerresinin varlığı bizi memnun ediyor. Geçmiş olsun diyorum ve tüm hakimleri, cesur ve yürekli olmaya, talimatla kararlar almamaya davet ediyorum. Sonuçta bugün burada adalet yerini buldu. Hukuk egemen oldu."