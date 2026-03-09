CHP'den İBB Davası İçin Canlı Yayın Talebi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Silivri Cezaevi'nde görülen İBB davasına ilişkin, "Mahkemeden görüntü çıkmasından, gerçeğin görünür olmasından, milletin gerçekleri duymasından korkanlardan duruşmayı TRT'den canlı yayınlamalarını bekliyoruz. Ekrem Başkan'ın bir fotoğrafına, bir videosuna, bir ses kaydına yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Silivri Cezaevi'nde görülen İBB davasında ses ve görüntü yasağına tepki gösterdi. Davanın TRT'den canlı yayınlanması talebini tekrarlayan Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mahkeme başkanı, salonda çekilen görüntüler ve ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması halinde duruşmaların seyircisiz devam edeceğini söyledi. Mahkemeden görüntü çıkmasından, gerçeğin görünür olmasından, milletin gerçekleri duymasından korkanlardan duruşmayı TRT'den canlı yayınlamalarını bekliyoruz. Ekrem Başkanın bir fotoğrafına, bir videosuna, bir ses kaydına yenileceksiniz!"