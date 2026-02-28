CHP'li Yavuzyılmaz: AKP Döneminde; 2012-2019 Yılları Arasında  Mülkiye Müfettişleri Tarafından Hiçbir 'Genel Teftiş' Yapılmadığını Tespit Ettik

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde 2012-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hiçbir 'Genel Teftiş' yapılmadığını tespit ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde(İBB) AK Parti döneminde; 2012-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hiçbir 'Genel Teftiş' yapılmadığını belgelerle tespit ettiklerini ifade etti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yargıdan kaçarsa AKP kaçar İstanbul Büyükşehir Belediyesinde AKP döneminde; 2012-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hiçbir 'Genel Teftiş' yapılmadığını tespit ettik CHP döneminde ise; 2020-2025 yılları arasındaki İBB'nin tüm iş ve işlemleri mülkiye müfettişleri tarafından 'Genel Teftişe' tabi tutuldu. Bunun adı, İBB'de AKP dönemindeki tüm iş ve işlemlerin, ihaleler, tahsisler, bağış adı altındaki tüm işlemlerin denetimden ve yargıdan kaçırılmasıdır!"