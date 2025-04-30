CHP'den İBB İhaleleri Üzerine Tepki: Siyasi Hesaplaşma İddiası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihaleler ve projelerin evraklarının istenmesine tepki gösterdi. Zeybek, "Peki ya 2019 öncesi dönem! Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ihbar ettiği asfalt ihaleleri neden soruşturulmuyor?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturması kapsamında, İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihaleler ve projelerin evrakları istendi.

Karara tepki gösteren Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle tepkide bulundu:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31.03.2019 tarihinden itibaren İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ'la ilgili tüm ihale ve projelerin bilgi-belgelerini talep etmesi siyasi hesaplaşmanın yeni tezahürüdür. Başsavcılığın, sadece 31.03.2019 tarihinden sonraki ihale ve projelerin belgelerini istemesi, çok anlamlıdır. Peki ya 2019 öncesi dönem! Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ihbar ettiği asfalt ihaleleri neden soruşturulmuyor? Üstüne üstlük yazı tarihi 30 Nisan, yazının cevabını ise 8 Nisan'da istiyorlar. Gülünç duruma düşüyorlar. Bu çifte standart, iktidarın Ali Cengiz oyunlarından başka bir şey değildir. Sayın İmamoğlu ve ekibine yönelik oluşturulan içi boş mahkeme dosyalarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun, bu ülkede gerçek adaleti sağlayacağız."