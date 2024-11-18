CHP'den İletişim Başkanlığına Harcama Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den İletişim Başkanlığına Harcama Eleştirisi

CHP\'den İletişim Başkanlığına Harcama Eleştirisi

CHP'li Bulut, İletişim Başkanlığı'nın yüksek harcamalarını ve tasarruf tedbirlerini eleştirdi.

18.11.2024 10:50
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saraya özenen, itibardan tasarruf etmeyen İletişim Başkanlığı, 10 ayın her günü 14 milyon 480 bin 746 lira harcadı. Saat başı harcaması 603 bin 364 lira olan kurum, 36 asgari ücretlinin maaşını bir saatte harcadı. Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var? Vatandaşın kemerinde sıkmaktan delik kalmadı. Sarayın ajansına dönen, millete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı, trol hesapların ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"Eylül ayında 274 milyon 591 bin lira harcayan İletişim Başkanlığı, ekim ayında 574 milyon 687 bin lira harcadı. İletişim Başkanlığı'nın ekim ayında harcamaları iki kattan fazla arttı. Yılın ilk 10 ayında harcaması 4 milyar 344 milyon 224 bin lirayı bulan İletişim Başkanlığı, yıllık bütçe ödeneği 4 milyar 126 milyon 595 bin lirayı da aştı. Saraya özenen, itibardan tasarruf etmeyen İletişim Başkanlığı, 10 ayın her günü 14 milyon 480 bin 746 lira harcadı. Saat başı harcaması 603 bin 364 lira olan kurum, 36 asgari ücretlinin maaşını bir saatte harcadı. Yoksulluğu, vatandaşın kaderi haline getiren iktidar, milletin vergilerini bol keseden harcadı. Harcadıkları paranın hesabını bile vermediler.

"Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var?"

Vatandaş faturalarını, kirasını zar zor öderken, mutfak masraflarını zor karşılarken saray başta olmak üzere kurumların milletin vergilerini hesapsız çarçur etmesi kabul edilemez. Vatandaşa 'kemer sık' diyenler, asgari ücrete bir yıldır zam yapmayanlar, emekliyi sosyal yardımlara muhtaç duruma getirenler, tasarruf tedbirlerinin arkasına saklananlar har vurup harman savuruyor. Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var? Vatandaşın kemerinde sıkmaktan delik kalmadı. Sarayın ajansına dönen, millete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı, trol hesapların ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İletişim Başkanlığına Harcama Eleştirisi - Son Dakika

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