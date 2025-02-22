CHP'den İmamoğlu'na Destek: 'Korkunun Ecele Faydasızdır'

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan diploma soruşturmasına tepki göstererek, "Dalga dalga büyüyen iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, siz gideceksiniz, adalet gelecek. Biz hep birlikte bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlattığı diploma soruşturmasına tepki gösterdi. Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asıl mesele sahte adalet. Korku, iktidarın yeni adı oldu ama korkunun ecele faydası yok. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ilk defa adaylık başvuru sürecinden bahsetmiyoruz. 2014, 2019, 2024'te resmi makamlara verilmiş başvuru evraklarında hem üniversite mezuniyet diplomasi hem de yüksek lisans mezuniyet belgesi de bulunuyordu. Ayrıca bütün resmi makamlar daha önce de bu evrakları inceledi. Güneş balçıkla sıvanmaz. İktidar erken seçim için başlattığımız ön seçim süreci sonrası tir tir titriyor. Dalga dalga büyüyen iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, siz gideceksiniz, adalet gelecek. Biz hep birlikte bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."