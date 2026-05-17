CHP\'den İmamoğlu Savunması

Partisinin Avcılar İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Emre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın ilçede yüksek bir oyla seçildiğini söyledi.

Çaykara'nın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasının açıklandığını belirten Emre, "O mütalaada açıklandığı şekliyle Utku Caner Çaykara'nın adeta sudan sebeplerle henüz daha belediye başkanı seçilmeden, seçim kampanyasında 'Bir aracı aldı, kullandı' iddiasıyla hakkında ağır cezalar isteniyor." diye konuştu.

Türkiye'de siyasetin yargısallaştığını iddia eden Emre, en son yerel seçimden bugüne kadar halkın seçtiği yerlerdeki yüzde 33'lük bir kesimde halk iradesinin hilafına bir yönetim olduğunu öne sürdü.

Emre, buralarda kayyum yönetimi olduğunu dile getirerek, "CHP başardı, İstanbul İl Örgütü başardı, Ekrem İmamoğlu başardı. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi farkla alındı. İstanbul'un 32 ilçesinde Sayın İmamoğlu ipi önde göğüsledi. Cezalandırılmak istenen tam da budur." ifadesini kullandı.

Türkiye'de geçmişte çok haksız tutuklamalar ve yargılamaların olduğunu, bunlardan ibretlik ders çıkarılması gerektiğini belirten Emre, "Şimdi bir kimse hakkında soruşturma açıyorsunuz. TMSF mallarına el koyuyor. Daha yargılaması bitmeden, ne masumiyet karinesi ne de başka bir şey dinleniyor." dedi.