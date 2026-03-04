CHP'den İşsizlik Fonuna Tepki - Son Dakika
CHP'den İşsizlik Fonuna Tepki

04.03.2026 17:22
Ulaş Karasu, AKP'nin İşsizlik Fonuna katkıyı azaltma planlarına karşı çıkarak işçilerin güvencesini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "İşsizlik Fonu, hedefte. AKP iktidarı, devlet katkısını yarı yarıya azaltma planları yapıyor. Bu tablo zaten kötü olan çalışma hayatındaki güvencesizliği büyütür, işçinin cebindeki üç kuruşuna dahi göz diker. Dün büyümede arşa çıktığını ilan edenleri bugün milyonlarca işsizin cebinden çalacaklar. Şunu kimse unutmasın ki Türkiye'de emeğin güvencesi hiç kimsenin iki dudağı arasına bırakılamaz. İşsizlik Sigortası Fonu işsizin güvencesidir. Bu güvence başka amaçlarla kullandırılamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Yasa ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki devlet katkısını yüzde 1'den yarısına kadar düşürecek düzenlemeye tepki gösterdi. Karasu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ülkemizde her gün binlerce vatandaşımız işsiz kalıyor. İşsizlik kervanına her gün binlerce vatandaşımız katılırken işsizin en temel güvencesi olması gereken İşsizlik Fonu, şimdi hedefte. AKP'nin Meclis'e sunduğu torba yasa teklifiyle bu fona yapılan devlet katkısını düşürme yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Mevcut katkı yüzde 1 iken bu oran yarısına kadar azaltılabilecek. Rakamlar ortada; 1 milyon 841 bin kişi 2025 yılında ödeneğe başvurmuş. Bunlardan sadece 882 bini ödenekten faydalanabildi. Yani her iki işsizden biri işsizlik maaşı alamadı. İşsizlere ödenen maaş 80 milyarken aynı fondan patronlara 97 milyar teşvik olarak ödendi. Yani işçinin parası, emeği, alın teri patronun cebine aktı."

AKP iktidarı, şimdi devlet katkısını yarı yarıya azaltma planları yapıyor. Bu şu anlama geliyor: İşsizlerin en temel güvencesi olması gereken bu fon, bir güvence olmaktan çıkarılıyor. Fon ülkeyi şirket gibi yöneten tek adamın iki dudağının arasına bırakılıyor. İsterse artıracak, isterse azaltacak. İsterse işçiye, isterse patrona, isterse de başka yerlere kullanacak. Bu tablo zaten kötü olan çalışma hayatındaki güvencesizliği büyütür, işçinin cebindeki üç kuruşuna dahi göz diker. Dün büyümede arşa çıktığını ilan edenleri bugün milyonlarca işsizin cebinden çalacaklar. Şunu kimse unutmasın ki Türkiye'de emeğin güvencesi hiç kimsenin iki dudağı arasına bırakılamaz. İşsizlik Sigortası Fonu işsizin güvencesidir. Bu güvence başka amaçlarla kullandırılamaz."

Kaynak: ANKA

