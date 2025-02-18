CHP'den İşsizlik Verilerine Tepki

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Son bir yılda gerçek işsiz sayısı 1 milyon 785 bin kişi arttı. Yani her geçen gün daha fazla insan işsizlik girdabına sürükleniyor. Ancak TÜİK ve iktidar, dar kapsamlı işsizlik tanımlarıyla halkı kandırmaya devam ediyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verileriyle ilgili açıklama yaptı. İşsizliğin her geçen gün arttığını ve iktidarın bu durumu gizlemek için rakamlarla oynadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"AKP, gerçek işsizliği gizleyerek algı yönetmeye çalışıyor. TÜİK'in açıkladığı yüzde 8,5'lik işsizlik oranı gerçeği yansıtmıyor. Çünkü milyonlarca işsiz, işsiz bile sayılmıyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,2'ye ulaşmış durumda. Yani Türkiye'de işsizler ordusu 11 milyon 457 bine çıkmış durumda.

"Türkiye'de iş aramaktan umudunu kesmiş milyonlarca insan var"

Son bir yılda gerçek işsiz sayısı 1 milyon 785 bin kişi arttı. Yani her geçen gün daha fazla insan işsizlik girdabına sürükleniyor. Ancak TÜİK ve iktidar, dar kapsamlı işsizlik tanımlarıyla halkı kandırmaya devam ediyor. Türkiye'de iş aramaktan umudunu kesmiş milyonlarca insan var. Son dört hafta içinde iş aramamış olanlar işsiz sayılmıyor, mesleği dışında bir işte çalışmak zorunda kalan genç mühendisler bile işsiz olarak değerlendirilmemiş. Vatandaş iş bulamıyor ama iktidar pembe tablolar çiziyor.

"İşçiye, emekçiye destek olmak yerine sermayeye kaynak aktarılıyor"

İktidar, her yıl işsizlikle mücadele adı altında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ve bütçeden milyarlarca lira aktarıyor. Sadece geçen yıl işverene verilen teşvik 71,7 milyar lira. 2016-2024 yılları arasında bu rakam 124 milyar liraya ulaştı. Bütçeden verilen teşvikleri de eklediğimizde 2024 yılında işverene toplam 357 milyar lira teşvik sağlandı. Peki, bu kadar para neden işsizliği azaltmadı? Çünkü bu kaynaklar yanlış yerlere gidiyor. İşçiye, emekçiye destek olmak yerine sermayeye kaynak aktarılıyor. İşsiz gençler, iş arayan yurttaşlar ortada bırakılıyor. Eğer bu paralar gerçekten üretime, sanayiye ve istihdama yönlendirilseydi bugün milyonlarca insan işsiz kalmazdı.

"Türkiye'nin gerçek işsizlik oranı yüzde 28'in üzerinde"

AKP, 2028 yılı için işsizlik oranını yüzde 7,5'e düşüreceğini iddia ediyor. Ancak bu bile dünya ortalamasının gerisinde kalıyor. Türkiye'nin gerçek işsizlik oranı yüzde 28'in üzerinde. Genç işsizlik yüzde 16,6'ya ulaşacak diyorlar. Bu, Türkiye'nin kayıp nesiller yaratmaya devam edeceğinin itirafıdır. Mühendisler, öğretmenler, üniversite mezunları iş bulamıyor, umutsuzluğa sürükleniyor. İktidarın açıkladığı istihdam hedefleri, gelişmiş ülkelerin 10 yıl önce ulaştığı seviyelerde bile değil. Türkiye'yi dünya liginden kopardılar, vatandaşlarına iş bile bulamıyorlar. Gençlerimiz yıllarca okuyor, üniversite bitiriyor ama iş bulamıyor. AKP'nin yönettiği Türkiye'de genç olmak, umutsuzluk içinde yaşamak anlamına geliyor.

"Yılın son çeyreğinde kamu istihdamı 24 bin kişi azaldı"

2024 yılında kamu istihdamı 66 bin kişi arttı. Ancak seçimler geçtikten sonra bu sayı düşmeye başladı. Yılın son çeyreğinde kamu istihdamı 24 bin kişi azaldı. AKP, seçim dönemlerinde kamuya işçi alıyor, sonra seçim bitince işçileri kapının önüne koyuyor. Halkı bu şekilde kandıramazsınız. Biz vatandaşın yaşadığı zorlukları biliyoruz ve AKP'nin algı oyunlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Halkın iktidarında herkesin insanca yaşayabileceği bir Türkiye kuracağız"

Türkiye'nin gençleri işsizlikle mücadele ederken, iktidar milyonlarca işsize kulaklarını tıkamış durumda. Ancak biz CHP olarak bu düzene son vereceğiz. Üretime dayalı, sanayi ve tarımı güçlendiren, istihdamı artıran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. İşsizliği yok edecek, gençlerimizi, işçimizi, emekçimizi hak ettiği refaha kavuşturacağız. Halkın iktidarında herkesin insanca yaşayabileceği bir Türkiye kuracağız! AKP giderse işsizlik biter, halkın iktidarında her vatandaşın insanca yaşayabileceği bir iş güvencesi olacak."