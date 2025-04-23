CHP'den İstanbul Depremi Uyarısı: Siyasi İrade Eksik

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Beklenen büyük İstanbul depremi için yıllardır yapılan tüm bilimsel uyarılara rağmen harekete geçmeyen, kaynakları kentsel dönüşüm yerine rant projelerine harcayan bir anlayış nedeniyle bugün hala aynı soruları, aynı korkularla sormaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Zeybek, İstanbul'da meydana gelen depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un kaybedecek vaktinin olmadığını vurguladı.

Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beklenen büyük İstanbul depremi için yıllardır yapılan tüm bilimsel uyarılara rağmen harekete geçmeyen, kaynakları kentsel dönüşüm yerine rant projelerine harcayan bir anlayış nedeniyle bugün hala aynı soruları, aynı korkularla sormaya devam ediyoruz. İktidar kendi siyasi ikballeri uğruna İstanbul için, dirençli kentler için çalışan şehir plancılarımızı, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanımız Tayfun Kahraman'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu tutukladı.

Bu kadar insanın günahı sizin sırtınızdadır. Bu ülkenin kaynakları vardır, bu ülkenin mühendisleri, bilim insanları, çözüm yolları vardır. Eksik olan şey siyasi iradedir. Artık bahane üretme devri bitmeli, daha fazla geç olmadan harekete geçilmelidir. Deprem gerçeği siyasetin değil, insan hayatının meselesidir. Hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım, biz depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama nereleri yıkacağını biliyoruz."