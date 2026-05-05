CHP'den İşten Çıkarmalar için Bakan'a Soru

05.05.2026 22:51
CHP'li Cem Avşar, işten çıkarma ve işçi haklarıyla ilgili bakanlığa yazılı soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Ülke genelinde son bir yılda kaç çalışan işten çıkarılmıştır? Çıkarma gerekçeleri nelerdir? Bu işlem hangi mevzuat hükümlerine dayanılarak yapılmıştır? Söz konusu kişilere kıdem tazminatı, ihbar süresi ve yeni iş arama zamanı tanınmış mıdır?" diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçi sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Avşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplaması istemiyle konuya ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Avşar önergesinde, Anayasa hükümleri çerçevesinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin düzenlendiğini, böylece çalışma hakkı ve iş güvencesinin yasal güvence altına alındığını belirten Avşar'ın, Bakan Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle:

"Ülkemizde son bir yılda toplu işten çıkarma, iş bırakma, grev, protesto vb. kaç eylem meydana gelmiştir? Bu olaylar karşısında ilgili düzenleyici ve denetleyici bakanlık sıfatıyla işçi ve işveren sendikalarının görüş ve taleplerine başvurulmuş mudur? İşçi işveren arası yaşanan bu tarz anlaşmazlıkları çözmek üzere kurulan bir arabuluculuk sistemi var mıdır? Varsa bugüne kadar bu sistemle kaç uyuşmazlık çözülmüştür?"

Ülke genelinde son bir yılda kaç çalışan işten çıkarılmıştır? Çıkarma gerekçeleri nelerdir? Bu işlem hangi mevzuat hükümlerine dayanılarak yapılmıştır? Söz konusu kişilere kıdem tazminatı, ihbar süresi ve yeni iş arama zamanı tanınmış mıdır? Bu yasal hakların tanınmaması sebebiyle yargıya intikal eden kaç vaka bulunmaktadır?

Anayasal bir hak olduğu halde sendika üyeliği veya üye olma girişimi sebebiyle işten çıkarılan çalışan var mıdır? Bu hususta tarafınıza ulaşan bir talep veya şikayet bulunmakta mıdır? Şayet varsa konuyu düzeltmek ve mağduriyeti gidermek bakımından bir çalışmanız var mıdır?

"Yeni bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor muşunuz?"

Anayasanın, 'Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur' hükmü gereği ülkemizdeki enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırına karşı çalışanı korumak bakımından bir planınız var mıdır? Yılın ikinci yarısında asgari ücrete yönelik bir ara zam yapmayı düşünüyor musunuz?

Meydana gelen iş kazaları/cinayetleri dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyor musunuz? İlgili düzenleyici ve denetleyici bakanlık sıfatıyla kamu/özel sektörde ilgili yönetmelik hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği hükümleri nasıl sağlanmaktadır? Denetimler ne sıklıkta yapılmaktadır? Bu hususta merkezi bir takip ve kontrol mekanizması bulunmakta mıdır?

Kötü yaşam koşullarında barınan ve emeklerinin karşılığını alamayan mevsimlik işçilerinin hak ve menfaatlerini güvence altına almaya yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor muşunuz?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve TÜİK'in Nisan Ayı mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı yüzde 31,5 olması durumu dikkate alınarak 29/04/2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı gereği işsizlik fonuna yapılan devlet payının yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürülmesini doğru buluyor musunuz? Bu durumun gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

