CHP'den İthalata Sert Tepki

17.04.2026 18:34
Ayhan Barut, mısır ithalatındaki vergi indirimi için AKP'yi eleştirerek yerli üretimi savundu.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı kararıyla Gümrük Vergisi'nin yüzde 130'dan yüzde 5'e düşürülerek 3 milyon ton mısır ithalat edilmesine olanak tanınmasına tepki göstererek. "İthalat sevdalısı AKP iktidarı boş durmuyor. Üretime ve üreticiye destek yerine yine ithalat kararı aldılar. 3 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 5'e düşürüldü. İktidara çağrı yapıyoruz; Yanlıştan derhal dönülsün. Yerli üretime ve çiftçimize kötülük yapmaktan vazgeçin" dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile mısır ithalatında yüzde 130 olan Gümrük Vergisi yüzde 5'e düşürülerek 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak 3 milyon tonluk ithalata olanak tanındı. Bu karar tepki gösteren Ayhan Barut, "Her defasında yerliyiz ve milliyiz diye nutuk atanlar ülkemizi ithalat cennetine çevirdi. İran'a yönelik savaşın da etkisiyle mazot 80 liraya dayanmış, gübre 40 bin liraya fırlamış halde. Üretici yanıyor, ocaklar sönüyor. Bu yangını söndürüp çare üretmeyen iktidar, tarımsal üretime ve üreticimize ithalat yoluyla bir darbe daha vuruyor. Bu yanlışa geçit vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza alın, bu kötülükten vazgeçin" ifadesini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen alınteriyle üreten yeri çiftçinin emeğinin heba edilmemesini isteyen Barut, "Emektar çiftçimiz fahiş oranda artan maliyetler altında eziliyor. Mazottan gübreye her şeyin fiyatı katlanarak artıyor ama ne hikmetse tarımsal ürünler para etmiyor. AKP iktidarı ise kanayan yaraları sarmak, büyüyen sorunları çözmek yerine ithalat sevdasıyla bu krizi daha da büyütüyor. AKP iktidarının yerli üreticiye karşı düşmanca yaklaşımını kabul etmiyoruz. Milyonlarca ton mısır ithal etmek yerine çiftçimizi ve üretimi destekleseler mısırda üretim ile tüketim arasındaki farkı kendimiz karşılarız. Hatta fazlasını üretip dışarıya satarız. Bunu yapmıyorlar, rant ve çıkar hırsıyla ithalat kararı alıp üretimi ve yerli üreticiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ürettirmek, yerli üreticiyi kalkındırmak yerine ithalatı seçen bu iktidarı tekrar uyarıyoruz. Bu ithalat lobisine çalışmayın, ranta teslim olmayın, ihanete devam etmeyin. Yanlışa dur deyin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ayhan Barut, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

