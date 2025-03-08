CHP'den Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen "Cumhuriyet'in Bilim Kadınları" panelinde, "Kadınların sesinin daha gür çıktığı, karar mekanizmalarında daha güçlü olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, sokakta korkusuzca yürüyebildiği, şiddetsiz, eşit ve özgür bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP, Tekirdağ'da "Cumhuriyet'in Bilim Kadınları" paneli düzenledi. Panelde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart'ın farkındalık günü olmasının yanısıra aynı zamanda bir talep ve mücadele günü olduğuna işaret ederek "Tıpkı bugüne adını veren, isim veren yüzlerce kız kardeşimizin, kadının hayatını kaybettiği mücadeleler gibi" dedi.

Siyasi temsiliyetin çok önemli olduğuna dikkat çeken Özçağdaş, "Temsiliyetiniz, o kritik eşik dediğimiz yüzde 33 oranına ulaşmadığında, kadın sorunları konuşulmuyor. Kadın sorunları çözülmüyor. Dolayısıyla her alanda; siyasette, ekonomide, eğitimde ve istihdamda kadınların varlığının çoğalması çok kıymetli" dedi.

Kadın adaylar artınca anketlerde puan artışı yaşandı

Son seçimlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında "Çoğu yerde kadın ve genç adayların gösterilmesiyle birlikte anketlerde birden yedi, on puanlık artışlar yaşandı" sözlerini hatırlatan Özçağdaş, bunun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Tekirdağ'da doğan kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışıyoruz"

Özçağdaş, cam tavanla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Bu noktada biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ'da yaşayan kadınlarımızın, Tekirdağ'da doğan kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, istihdamda kadınların yerini güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Gelecek nesillere daha adil bir ülke bırakmak hepimizin boynunun borcudur"

Kadınların 365 gün boyunca eşit, adil ve güçlü bir gelecek için mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bizim için kıymetli. Kadınların sesinin daha gür çıktığı, karar mekanizmalarında daha güçlü olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, sokakta korkusuzca yürüyebildiği, şiddetsiz, eşit ve özgür bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların eşitliği yalnızca bir temenni değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı hakları daha da ileriye taşımak, gelecek nesillere daha adil bir ülke bırakmak hepimizin boynunun borcudur."