CHP'den Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panelde kadınların karar mekanizmalarındaki temsiliyetinin önemine dikkat çekti. Özçağdaş, kadınların eşitliğinin sağlanması için çalışmaların süreceğini belirtti.

08.03.2025 17:13  Güncelleme: 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen  "Cumhuriyet'in Bilim Kadınları" panelinde, "Kadınların sesinin daha gür çıktığı, karar mekanizmalarında daha güçlü olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, sokakta korkusuzca yürüyebildiği, şiddetsiz, eşit ve özgür bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP, Tekirdağ'da "Cumhuriyet'in Bilim Kadınları" paneli düzenledi. Panelde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart'ın farkındalık günü olmasının yanısıra aynı zamanda bir talep ve mücadele günü olduğuna işaret ederek "Tıpkı bugüne adını veren, isim veren yüzlerce kız kardeşimizin, kadının hayatını kaybettiği mücadeleler gibi" dedi.

Siyasi temsiliyetin çok önemli olduğuna dikkat çeken Özçağdaş, "Temsiliyetiniz, o kritik eşik dediğimiz yüzde 33 oranına ulaşmadığında, kadın sorunları konuşulmuyor. Kadın sorunları çözülmüyor. Dolayısıyla her alanda; siyasette, ekonomide, eğitimde ve istihdamda kadınların varlığının çoğalması çok kıymetli" dedi.

Kadın adaylar artınca anketlerde puan artışı yaşandı

Son seçimlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında "Çoğu yerde kadın ve genç adayların gösterilmesiyle birlikte anketlerde birden yedi, on puanlık artışlar yaşandı" sözlerini hatırlatan Özçağdaş, bunun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Tekirdağ'da doğan kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışıyoruz"

Özçağdaş, cam tavanla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Bu noktada biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ'da yaşayan kadınlarımızın, Tekirdağ'da doğan kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, istihdamda kadınların yerini güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Gelecek nesillere daha adil bir ülke bırakmak hepimizin boynunun borcudur"

Kadınların 365 gün boyunca eşit, adil ve güçlü bir gelecek için mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bizim için kıymetli. Kadınların sesinin daha gür çıktığı, karar mekanizmalarında daha güçlü olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, sokakta korkusuzca yürüyebildiği, şiddetsiz, eşit ve özgür bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların eşitliği yalnızca bir temenni değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı hakları daha da ileriye taşımak, gelecek nesillere daha adil bir ülke bırakmak hepimizin boynunun borcudur."

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Suat Özçağdaş, Etkinlikler, Politika, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:38:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.