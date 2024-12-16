CHP'den Kayyum Aksoy'a Tepki: Proje CHP'li Belediye Başkanı'na Aitti - Son Dakika
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CHP'den Kayyum Aksoy'a Tepki: Proje CHP'li Belediye Başkanı'na Aitti

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in projesi Emekli Evi'nin açılışını duyuran kayyum Can Aksoy'a sert eleştirilerde bulundu.

16.12.2024 11:51  Güncelleme: 13:33
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(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in emeklilere sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emekli Evi'nin açılış duyurusunu yapan kayyum Can Aksoy'a tepki gösterdi. Çelik, "Belediyeye çöktüğü gibi projeye de çökmüş. Seçilmiş Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in projesini kendi projesi gibi duyurmak da ancak bir kayyuma yakışırdı" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer krizin derinden etkilediği kesimlere sosyal destek sağlamak amacıyla Aşevi ve Emekli Evi gibi projeleri hayata geçirmişti. Özer, 25 Ağustos tarihinde yaptığı videolu bir paylaşımda, "'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottomuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Emekli Evi projemizi de bu anlayışla hayata geçirerek; yıllarca çalışmış, emek vermiş kıymetli büyüklerimize hak ettikleri yaşam standartlarını sunacağız. Esenyurt için emeklilerimiz için birlikte daha güçlü ve daha mutlu bir gelecek için durmadan çalışacağız" demişti.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, Emekli Evi'nin açılışıyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı. "Emekli Evi yakında açılmış olacak" dedi.

"Belediyeye çöktüğü gibi projeye de çökmüş"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Can Aksoy'un paylaşımına "Belediyeye çöktüğü gibi projeye de çökmüş. Seçilmiş Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in projesini kendi projesi gibi duyurmak da ancak bir kayyuma yakışırdı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Özgür Çelik'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Belediyeye çöktüğü gibi projeye de çökmüş. Seçilmiş Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in projesini kendi projesi gibi duyurmak da ancak bir kayyuma yakışırdı. Başkanımız Özer hukuksuzca tutuklanmamış olsaydı, 7 Kasım'da öncü uygulaması Beyoğlu Belediyemiz tarafından yapılan Emekli Evini Esenyurt'ta halk ile birlikte açacaktı. Halk neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu biliyor."

Kaynak: ANKA

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