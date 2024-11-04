CHP'den Kayyum Atamaları Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atanmasına tepki göstererek, "İktidarın, demokrasiye ve hukuka darbe niteliğindeki kayyım zorbalığını reddediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sandıkta alamadıkları belediyeleri, halkın iradesini yok sayarak masa başında alıyorlar.

Esenyurt'tan sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine de kayyım atadılar.

İktidarın, demokrasiye ve hukuka darbe niteliğindeki kayyım zorbalığını reddediyoruz."