CHP'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri

(ANKARA)- CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yönelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi operasyonların bu kadar açık yürüdüğü, iddianamelerin çöktüğü, seçilmişlerimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımızın hukuksuz biçimde tutsak edildiği bir dönemde; 'butlan' çıkmazına göz kırpmak siyasi tutum değil, iktidarın açtığı kapıdan girme çabasının beyanıdır" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı videoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel'in açıklaması şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi operasyonların bu kadar açık yürüdüğü, iddianamelerin çöktüğü, seçilmişlerimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımızın hukuksuz biçimde tutsak edildiği bir dönemde; 'butlan' çıkmazına göz kırpmak siyasi tutum değil, iktidarın açtığı kapıdan girme çabasının beyanıdır."

Daha vahimi, bunu açık bir siyasi cesaretle değil; imalarla, yuvarlak cümlelerle, lafı dolandırarak yapmalarıdır. Çünkü kendileri de biliyor, Partimizin iradesini mahkeme kararlarıyla yeniden dizayn etmeye heveslenenlerin halkta da örgütte de karşılığı yok.

Cumhuriyet Halk Partisi, devletin ana omurgası ve yüzyılı aşmış bir halk iradesidir. Bu partinin yönünü saray koridorları, yargı mühendisliği ya da koltuk hesabını memleket meselesi diye pazarlayanlar belirleyemez.

Bıraktıkları seçmeni de bıraktıkları CHP'yi de aynı yerde sanıyorlar. Çok yanılıyorlar. Türkiye değişti. CHP değişti. Halk, kimin mücadele ettiğini; kimin karanlık hesapların gölgesinde kendine rol aradığını görüyor.

Mesele, eğri zamanda doğru yerde durabilmektir. Biz tarihin doğru tarafındayız, selam olsun o doğru tarafta durabilenlere."