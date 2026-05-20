CHP'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri

20.05.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahir Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirerek siyasi operasyonlara dikkat çekti.

(ANKARA)- CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yönelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi operasyonların bu kadar açık yürüdüğü, iddianamelerin çöktüğü, seçilmişlerimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımızın hukuksuz biçimde tutsak edildiği bir dönemde; 'butlan' çıkmazına göz kırpmak siyasi tutum değil, iktidarın açtığı kapıdan girme çabasının beyanıdır" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı videoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel'in açıklaması şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi operasyonların bu kadar açık yürüdüğü, iddianamelerin çöktüğü, seçilmişlerimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımızın hukuksuz biçimde tutsak edildiği bir dönemde; 'butlan' çıkmazına göz kırpmak siyasi tutum değil, iktidarın açtığı kapıdan girme çabasının beyanıdır."

Daha vahimi, bunu açık bir siyasi cesaretle değil; imalarla, yuvarlak cümlelerle, lafı dolandırarak yapmalarıdır. Çünkü kendileri de biliyor, Partimizin iradesini mahkeme kararlarıyla yeniden dizayn etmeye heveslenenlerin halkta da örgütte de karşılığı yok.

Cumhuriyet Halk Partisi, devletin ana omurgası ve yüzyılı aşmış bir halk iradesidir. Bu partinin yönünü saray koridorları, yargı mühendisliği ya da koltuk hesabını memleket meselesi diye pazarlayanlar belirleyemez.

Bıraktıkları seçmeni de bıraktıkları CHP'yi de aynı yerde sanıyorlar. Çok yanılıyorlar. Türkiye değişti. CHP değişti. Halk, kimin mücadele ettiğini; kimin karanlık hesapların gölgesinde kendine rol aradığını görüyor.

Mesele, eğri zamanda doğru yerde durabilmektir. Biz tarihin doğru tarafındayız, selam olsun o doğru tarafta durabilenlere."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.