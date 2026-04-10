CHP'den Maden Şirketine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Bir haftaya yakın bir süredir Tirebolu Sekü köyüne her gün jandarma yığarak, yargı kararının uygulanmasını talep eden yurttaş devletiyle karşı karşıya getirilmektedir. İdari oyunlarla, eski belgeleri 'canlandırarak' Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alagöz Maden'in açıklamasını alıntılayarak, şunlara kaydetti:

"Alagöz Maden'in 'faaliyetlerimiz yasal' diyerek yayınladığı 08.04.2026 tarihli açıklama, kamuoyunu yanıltma çabasından ve açık bir yargı tanımazlığın itirafıdır. Gerçek şudur ki: Giresun İdare Mahkemesi, Görele ve Tirebolu'daki yarma ve sondaj yöntemleri ile maden arama projesi için verilen ÇED Olumlu kararının 24 Şubat 2026 tarihinde yürütmesini durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 4 ve 5 Nisan günleri Sekü köyünde sondaj yapmak isteyen firma, yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin yürütmeyi durdurma kararını hatırlatmaları üzerine sahadan çekilmek zorunda kaldı."

"Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin"

Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle sahaya giremeyen şirket, Giresun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile suç ortaklığı yaparak hukuka karşı hile yolunu tercih etti. Yürütmesi durdurulan ana projeden önce verilmiş ve etkisi çoktan tükenmiş eski 'ÇED Kapsam Dışı' kararlarını (İl Müdürlüğü'nün 06 Nisan2026 tarihli hukuksuz bir idari işlemiyle) canlandırarak Anayasa madde 138/4'ü ayaklar altına alıyorlar. İdare, yargı kararlarının etrafından dolanmaya çalışmaktadır. Mahkeme kararının alenen etrafından dolanan şirket, mahkeme kararının uygulanmasını isteyen bölge halkı 'yanlış yönlendirilmiş' olmakla itham ediyor. Aksine yurttaşlar Anayasal hakkını kullanarak mahkeme kararına, toprağına ve suyuna sahip çıkmıştır. Bir haftaya yakın bir süredir Tirebolu Sekü köyüne her gün jandarma yığarak, yargı kararının uygulanmasını talep eden yurttaş devletiyle karşı karşıya getirilmektedir. İdari oyunlarla, eski belgeleri 'canlandırarak' Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin."