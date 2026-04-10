CHP'den Maden Şirketine Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evrim Rızvanoğlu, jandarma yığılmasını eleştirip Giresun'un doğal kaynaklarını koruma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Bir haftaya yakın bir süredir Tirebolu Sekü köyüne her gün jandarma yığarak, yargı kararının uygulanmasını talep eden yurttaş devletiyle karşı karşıya getirilmektedir. İdari oyunlarla, eski belgeleri 'canlandırarak' Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alagöz Maden'in açıklamasını alıntılayarak, şunlara kaydetti:

"Alagöz Maden'in 'faaliyetlerimiz yasal' diyerek yayınladığı 08.04.2026 tarihli açıklama, kamuoyunu yanıltma çabasından ve açık bir yargı tanımazlığın itirafıdır. Gerçek şudur ki: Giresun İdare Mahkemesi, Görele ve Tirebolu'daki yarma ve sondaj yöntemleri ile maden arama projesi için verilen ÇED Olumlu kararının 24 Şubat 2026 tarihinde yürütmesini durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 4 ve 5 Nisan günleri Sekü köyünde sondaj yapmak isteyen firma, yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin yürütmeyi durdurma kararını hatırlatmaları üzerine sahadan çekilmek zorunda kaldı."

"Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin"

Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle sahaya giremeyen şirket, Giresun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile suç ortaklığı yaparak hukuka karşı hile yolunu tercih etti. Yürütmesi durdurulan ana projeden önce verilmiş ve etkisi çoktan tükenmiş eski 'ÇED Kapsam Dışı' kararlarını (İl Müdürlüğü'nün 06 Nisan2026 tarihli hukuksuz bir idari işlemiyle) canlandırarak Anayasa madde 138/4'ü ayaklar altına alıyorlar. İdare, yargı kararlarının etrafından dolanmaya çalışmaktadır. Mahkeme kararının alenen etrafından dolanan şirket, mahkeme kararının uygulanmasını isteyen bölge halkı 'yanlış yönlendirilmiş' olmakla itham ediyor. Aksine yurttaşlar Anayasal hakkını kullanarak mahkeme kararına, toprağına ve suyuna sahip çıkmıştır. Bir haftaya yakın bir süredir Tirebolu Sekü köyüne her gün jandarma yığarak, yargı kararının uygulanmasını talep eden yurttaş devletiyle karşı karşıya getirilmektedir. İdari oyunlarla, eski belgeleri 'canlandırarak' Giresun'un ormanını, suyunu ve geleceğini zehirlemekten vazgeçin."

Kaynak: ANKA

Jandarma, Giresun, Güncel, Maden, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:09:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.