Mansur Yavaş'a Soruşturma İzni İddiası... CHP'li Bulut: "Her Fırsatta İftiralara Sarılanlar, Kamuoyunun Vicdanında Mahkum Olacaktır"
Mansur Yavaş'a Soruşturma İzni İddiası... CHP'li Bulut: "Her Fırsatta İftiralara Sarılanlar, Kamuoyunun Vicdanında Mahkum Olacaktır"

19.04.2026 10:21  Güncelleme: 11:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen yeni soruşturma izniyle ilgili yaptığı açıklamada, iftiraların halkın gözünde karşılık bulmayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni verildiğine dair çıkan haberler üzerine, "Çamur atanlar, her fırsatta iftiralara sarılanlar kamuoyunun vicdanında mahkum olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiğine dair çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Burhanettin Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma daha izni verdiler. Soruşturma sürecinin, muhatabına resmi bildirim yapılmadan önce yandaş medya organlarına servis edilmesi bile kötü niyeti ortaya koymaktadır. Şeffaf yönetim anlayışı, hesap verebilirliği ve marka belediyeciliğiyle Ankaralıların tek kuruşunu israf etmeyen, kaynakları halkın yararına kullanan, adil ve dürüst yönetimiyle örnek olan Mansur Yavaş'a yönelik bu iftiraların halkın nezdinde zerre karşılığı yoktur. Ankaralılar her şeyin farkındadır. Çamur atanlar, her fırsatta iftiralara sarılanlar kamuoyunun vicdanında mahkum olacaktır."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:41:28.
