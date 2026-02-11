CHP'nin Adalar Mitingi... Suat Özçağdaş: Yaşananlar Ak Partinin Meclis İradesini ve Anayasal Düzeni Yok Saydığını Bir Kez Daha Gösterdi - Son Dakika
CHP'nin Adalar Mitingi... Suat Özçağdaş: Yaşananlar Ak Partinin Meclis İradesini ve Anayasal Düzeni Yok Saydığını Bir Kez Daha Gösterdi

11.02.2026 20:20  Güncelleme: 00:39
CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis iradesini yok saydığını belirterek, yaşananların demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. Özçağdaş, siyasi iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını savundu ve hukuksuzluklarla mücadele edeceklerini açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, "Meclis'te bugün yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis iradesini ve anayasal düzeni açıkça yok saydığını bir kez daha göstermiştir. Bugün yaşananlar demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir." dedi.

CHP, Adalar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Özçağdaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması ve TBMM'deki yemin süreciyle ilgili ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Türkiye için çok kara bir gün. Meclis'te bugün yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis iradesini ve anayasal düzeni açıkça yok saydığını bir kez daha göstermiştir. Bugün yaşananlar demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Siyasi bir kişi olan Akın Gürlek, bakan yardımcısıydı. Başsavcı olamazdı. Bir boşluktan yararlanılarak İstanbul'a gönderildi. Bu görevdeyken istifa etmediği ve görevden alınmadığı halde 'Sen şimdi de bakan oldun.' denilerek göreve getirildi. Bir başsavcı bu şekilde göreve getirilemez. Bu göreve getirilen kişinin Meclis'e gelerek usulüne uygun şekilde yemin etmesi gerekir. O yemin de olması gerektiği şekilde gerçekleşmedi."

Dolayısıyla aldıkları her kararla, yaptıkları her işlemle yargıyı siyasallaştırdıklarını itiraf eden; bunun alenen görülmesinden hiçbir kaygı duymayan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Yapılan işlemi de zorbalıkla, fiilen atadıkları saray memurunun etrafını sararak, ona yemin ettiriliyormuş gibi bir görüntü oluşturarak ve ardından Meclis'ten çıkararak gerçekleştirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin en üst temsil makamıdır; millet iradesinin tecelligahıdır. Hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir muamele yapma hakkı yoktur. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne de ortaklarının böyle bir hakkı söz konusu değildir.

Millet direnmeye devam ediyor, biz de direnmeye devam edeceğiz. Ancak hukuksuzluklar sürüyor. Bugün Ayşe Barım davasında da benzer bir tablo yaşandı. Ortada somut bir delil yok. 'Kent uzlaşısı' davası bugün görüldü. Aylarca hiçbir delil olmadan, yalnızca bir grup yurttaşımızın belediye meclis üyesi olması üzerinden süreç işletildi. Şimdi ise konjonktüre göre yeni kararlar alınarak Türkiye'nin önü tıkanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istediği tek adam rejiminin burada tamamen tesis edilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
