Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Burhanettin Bulut: "Bu Adaletsiz Düzene Teslim Olmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasını, "tesadüf değil, açık bir siyasi mesaj" olarak nitelendirerek, "Bu sadece bir belediye başkanına değil, sandıkta ortaya çıkan iradeye, demokrasiye ve halkın tercihine yönelik bir müdahaledir. Baskıyla, gözdağıyla, yargıyı araçsallaştırarak halkın iradesi yok sayılamaz. Bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız" açıklamasını yaptı.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Buluk, şunları kaydetti:

"Yargıyı bir baskı aracına dönüştüren iktidar, kendi gibi düşünmeyen hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Hukuk, adalet dağıtmak yerine susturmanın, sindirmenin aracı haline getiriliyor. CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğu 31 Mart'ın yıl dönümünde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması tesadüf değil, açık bir siyasi mesajdır. Bu, sadece bir belediye başkanına değil; sandıkta ortaya çıkan iradeye demokrasiye ve halkın tercihine yönelik bir müdahaledir. Baskıyla, gözdağıyla, yargıyı araçsallaştırarak halkın iradesi yok sayılamaz. Bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız!"