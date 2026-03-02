CHP'den Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Okul Güvenliği Uyarısı

02.03.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özçağdaş, öğretmen cinayetinin ardından okullardaki güvenlik sorunlarını gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede öğretmenin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okullarda yaşanan şiddet olayları artık 'münferit olay' başlığıyla geçiştirilemez. Okullarımızda güvenlik zafiyetleri, rehberlik ve psikolojik danışman eksiklikleri, artan akran zorbalığı, gençler arasında derinleşen umutsuzluk ve şiddet eğilimi yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlardır." dedi.

Özçağdaş, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmenin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybedeceğiz? Daha kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz? İstanbul Çekmeköy'de bir lisede, bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına sabır diliyorum. Yaralanan öğretmen ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyorum. Okullarda yaşanan şiddet olayları artık 'münferit olay' başlığıyla geçiştirilemez. Okullarımızda güvenlik zafiyetleri, rehberlik ve psikolojik danışman eksiklikleri, artan akran zorbalığı, gençler arasında derinleşen umutsuzluk ve şiddet eğilimi yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlardır."

Defalarca uyardık. Okullarda güvenlik açığı var dedik. Rehberlik hizmetleri yetersiz dedik. Şiddet önleyici mekanizmalar kurulmalı dedik. Meclis'te yasa teklifleri verdik. Peki ne yapıldı? Okulların en temel meselesi güvenlikken, siz ideolojik tartışmalarla gündem değiştirmeyi tercih ettiniz. Çocukların ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak yerine, eğitim sistemini siyasi hesaplaşmaların alanına dönüştürdünüz.

Daha kaç öğretmeni kaybedeceğiz? Daha kaç çocuk şiddetin ortasında kalacak? Milleti kutuplaştıran gündemler üretmek yerine okullara güvenlik görevlisi atayın. İdeolojik tartışmalar yerine rehber öğretmen sayısını artırın. Öğretmeni koruyun, öğrenciyi koruyun. Okul; güvenli bir kamusal alan olmak zorundadır. Eğitim kurumlarını koruyamayan bir sistem, geleceğini koruyamaz. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi korumak devletin en temel görevidir ve bu görev ertelenemez, ihmal edilemez, görmezden gelinemez!"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:09:39. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.