Ömer Günel Gözaltına Alındı... Gül Çiftci: "Seçilmişlere Yönelik Baskı Siyaseti Karşısında Geri Adım Atmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in ve halkın iradesinin yanındayız. Seçilmişlere yönelik bu baskı siyaseti karşısında geri adım atmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB davasında kurulan senaryolar, iftiracı beyanları ve kurgulanmış iddialar birer birer çöktükçe, bu kez başka belediyelere yönelen yeni hamleler devreye sokuluyor. Deliller dağıldıkça hedef ve adres değiştiren bu yaklaşım, adaletin işleyişini değil siyasi mühendisliği gösteriyor. Tüm süreci yakından takip ediyoruz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in ve halkın iradesinin yanındayız. Seçilmişlere yönelik bu baskı siyaseti karşısında geri adım atmayacağız."