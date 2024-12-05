CHP'den Seçilen Karkamış Belediye Başkanı Güzel, Ak Parti'ye Geçti: Siyasi Hayatıma Erdoğan'ın Emrinde Devam Edeceğim

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(ANKARA) - Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını "Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AKP'de devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" ifadeleriyle açıkladı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden yüzde 50 oy olarak Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını duyuran Güzel, açıklamasında şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine CHP'li diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen, ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."