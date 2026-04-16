CHP'den Seçim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, ülkenin huzuru için tek seçeneğin seçim sandığı olduğunu belirtti, güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Bu düzen böyle devam etmeyecek. Bu ülkeyi daha huzurlu, daha güvenli bir noktaya taşımak için önümüzde tek bir seçenek var; seçim sandığı. Bu ülkeyi bu hale getirenler gidecek, yerine daha iyisini yapacak kadrolar gelecek." dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Zonguldak'ta partililerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Eğitim sistemindeki sorunlardan bahseden Aytekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Ensar Aytekin, "Çocuklarımızın en güvende olması gereken yerde, okulda, sınıfta bir vahşet yaşandı. Bu durum artık bir güvenlik zafiyetini aşmış, toplumsal bir çürümenin eşiğine gelindiğini göstermektedir. Onlar sadece ailelerinin değil, bu ülkenin evlatlarıdır. Hepimizin yüreğinde aynı acı var" dedi.

'ÜLKEYİ DAHA GÜVENLİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN TEK SEÇENEK SEÇİM'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Aytekin, şunları söyledi:

"Bu düzen böyle devam etmeyecek. Bu ülkeyi daha huzurlu, daha güvenli bir noktaya taşımak için önümüzde tek bir seçenek var; seçim sandığı. Bu ülkeyi bu hale getirenler gidecek, yerine daha iyisini yapacak kadrolar gelecek. Sandıkta örgütleneceğiz. Bu millet bizden bunu bekliyor. Kimlerin hangi görevde olduğuna değil, çözüm üretip üretmediğimize bakıyor. Birbirimize yoldaşlık duygusuyla yaklaşacağız."

ZEYBEK: OKULLARIMIZDA GÜVENLİK PROBLEMİ HAT SAFHAYA ÇIKMIŞTIR

Okullarda güvenlik sorununun ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Gökan Zeybek, "Her okula rehber öğretmen ve güvenlik görevlisi atanması gerek. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençleri korumak için gerekli adımlar atılmıyor. Okullarımızda güvenlik problemi hat safhaya çıkmıştır." dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:31
21:17
20:51
20:38
20:27
20:26
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:42:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.