CHP'den Silivri'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Böyle bir yönetim, böyle bir anlayış, böyle karanlık bir dönem Türkiye'ye yakışmıyor. Aydınlığı bugün Silivri'ye gelen hak, hukuk, adalet diyen on binlerle getireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı asla yalnız bırakmayacağız, ona yapılanları unutturmayacağız" dedi.

CHP, Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımızın, belediye başkanlarımızın, sanatçılarımızın, siyasetçilerin tutsak olduğu yerdeyiz. Silivri maalesef ki demokrasinin askıya alındığı, insanların haksız olarak tutuklandığı bir yer olarak anılıyor. O yüzden buraya on binlerce yurttaşımız gelecek. Bugün cumhurbaşkanının açıklamalarını üzülerek dinledim. Hala masumiyet karinesini hiçe sayıyor. Hala masum insanlar hakkında yorum yapıyor. Oysa bir mahkeme kararı yok. Ortada bir delil yok. Maalesef ki iftiralarla bu işler yürüyor. Dün demoratik hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün tutuklandı. Nereye gelecekler? Silivri'ye. Bu esarete hep beraber son vereceğiz. Ülkeyi hep beraber aydınlığa çıkartacağız. Çünkü böyle bir yönetim, böyle bir anlayış, böyle karanlık bir dönem Türkiye'ye yakışmıyor. Aydınlığı bugün Silivri'ye gelen hak, hukuk, adalet diyen on binlerle getireceğiz. Yarın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı asla yalnız bırakmayacağız, ona yapılanları unutturmayacağız."