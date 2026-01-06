CHP'li Zeybek'ten, Bakan Yerlikaya'ya Belediye Soruşturmalarına İlişkin Soru Önergesi: Böyle Tarafsızlık Olmaz

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma izinlerinde siyasi parti ayrımı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Zeybek konuya ilişkin, "Kamuoyu tüm süreci gösteren şeffaf bir rapor istiyor. Hesap verilebilirlik, ayıklanmış verilerle olmaz. Böyle tarafsızlık olmaz. Adil olun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı'nın belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma izinlerinde belediye başkanlıklarının mensup olduğu siyasi partiye göre farklılık gösterdiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Zeybek soru önergesinin gerekçe bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı tarafından 17.11.2025 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe sunumu sırasında; 31 Mart 2024 – 17 Kasım 2025 tarihleri arasında 4483 sayılı Kanun kapsamında belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma izni ve soruşturma izni verilmemesi kararlarının, belediye başkanlarının mensup oldukları siyasi partilere göre yüzdesel dağılımları açıklanmış; bu veriler üzerinden Bakanlığın tarafsız davrandığı ileri sürülmüştür.

"Eksiklikler giderilmeden yapılan değerlendirmelerin nesnel ve güvenilir bir sonuca ulaşması mümkün değildir"

Ancak açıklanan veriler, yalnızca sonuç kararlarına ilişkin olup; sürecin tamamını yansıtmayan ön inceleme, işleme konulmayan dosyalar, kısmi izin, çok maddeli dosyalar, belediye türü (büyükşehir/il/ilçe/belde) ve belediye sayılarıyla orantı gibi temel unsurları içermemektedir. Bu eksiklikler giderilmeden yapılan değerlendirmelerin nesnel ve güvenilir bir sonuca ulaşması mümkün değildir."

"Reddedilen dosyaların toplam sayısı kaçtır? Bunların partilere göre dağılımı nedir?"

Zeybek, Bakan Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı:

"31 Mart 2024 – 17 Kasım 2025 tarihleri arasında İçişleri Bakanı tarafından belediyeler hakkında verilen; inceleme onayı, araştırma onayı ve ön inceleme (4483) onayı toplam sayısı kaçtır? Bu onayların siyasi partilere göre dağılımı nedir?

Aynı dönemde Bakanlığa intikal eden başvurulardan; işleme konulmayan, yetkisizlik nedeniyle iade edilen ve usulden reddedilen dosyaların toplam sayısı kaçtır? Bunların partilere göre dağılımı nedir?

Birden fazla fiil veya madde içeren dosyalarda; kısmen soruşturma izni verilen, kısmen soruşturma izni verilmeyen dosya sayısı kaçtır? Bu dosyalar hangi belediyelere ve hangi siyasi parti mensubu belediye başkanlarına aittir?

Soruşturma izni verilen ve verilmeyen dosyalar; büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi ve belde belediyesi ayrımı gözetilerek ayrı ayrı kaçtır? Bu ayrımın siyasi partilere göre dağılımı nedir?

Aynı dönemde Türkiye genelinde; her siyasi partinin yönettiği belediye sayısı ile bu belediyelere ilişkin soruşturma izni oranları birlikte değerlendirildiğinde, oransal bir karşılaştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?

Bakanlık tarafından açıklanan yüzdeler belirlenirken; belediyelerin nüfusu, bütçe büyüklüğü, bütçe hacmi ve belediye türü gibi kriterler dikkate alınmış mıdır? Alınmadıysa gerekçesi nedir?

Aynı belediye veya aynı belediye başkanı hakkında; birden fazla kez ön inceleme başlatılan dosya sayısı kaçtır? Bu dosyaların partilere göre dağılımı nasıldır?

Açıklanan veriler hazırlanırken; İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında, mülkiye müfettişleri ve kontrolörler tarafından yürütülen işlemler istatistiklere dahil edilmiş midir?

Bakanlığınız, belediyeler üzerindeki denetim yetkisinin siyasi tarafsızlık ilkesine uygun kullanıldığını ortaya koymak amacıyla; kapsamlı, belediye türü ve nüfus ölçekli, yıllara sari ve kamuoyuna açık bir denetim raporu yayımlamayı planlamakta mıdır?"

"Bu sorular yanıtsızken, açıklanan yüzdeler nesnel değildir"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan Zeybek, "Bu sorular yanıtsızken, açıklanan yüzdeler nesnel değildir. Kamuoyu eksik ve seçilmiş verilerle yönlendirilmektedir. Meclis denetimi şarttır. Kamuoyu tüm süreci gösteren şeffaf bir rapor istiyor. Hesap verilebilirlik, ayıklanmış verilerle olmaz. Böyle tarafsızlık olmaz. Adil olun." dedi.