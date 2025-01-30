CHP'den Suat Toktaş'a Tutuklama Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Suat Toktaş'ın gazetecilik yaptığı için tutuklanması, basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını hiçe saymaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İktidar, yargıyı bir sopa gibi kullanarak muhalifleri susturmaya, basını baskı altına almaya çalışıyor. Suat Toktaş'ın gazetecilik yaptığı için tutuklanması, basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını hiçe saymaktır. İktidarın hukuksuzluğu kurumsallaştırmaya çalıştığını, adaletin siyasete kurban edildiğini gösteren bir başka vahim örnektir.

Ama bilinmelidir ki; Ne gerçekleri söyleyen gazeteciler susacak ne de biz bu baskılara boyun eğeceğiz! Türkiye'yi hukuksuzluğa, keyfi tutuklamalara, adaletsizliğe alıştırmaya çalışanlar bilsin ki bu karanlık düzeni ifşa edeceğiz, direneceğiz ve değiştireceğiz!"