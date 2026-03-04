CHP'li Zeybek'ten, Tanju Özcan'ın Tutukluluğuna Tepki: Gerçekler Gün Yüzüne Çıktıktan Sonra Bu Kararı Verenler Büyük Mahcubiyet Yaşayacaklar

(İSTANBUL)- CHP'nin, Eyüpsultan-Kağıthane'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Gerçekler gün yüzüne çıktıktan sonra bu kararı verenler büyük mahcubiyet yaşayacaklar" dedi.
CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü Eyüpsultan-Kağıthane'de yapıldı.
Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürülmesine tepki göstererek, "Bolu'da kapalı cezaevi yok mu? Var. Tanju Özcan'a cezaevinde iyi davranılacağı gerekçesiyle Ankara, Sincan'a gönderildi" dedi.
Zeybek, Özcan'ın, 518 tane öğrenciye düzenli olarak burs vermekten başka bir suçu olmadığını kaydetti.
Zeybek, Özcan hakkında tutuklama kararı verenler için, "Gerçekler gün yüzüne çıktıktan sonra bu kararı verenler büyük mahcubiyet yaşayacaklar" dedi.
Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu'da olacağını kaydeden Zeybek, "Cuma akşamı Bolu'dayız Cuma akşamı 20.30'da Sayın Genel Başkanımız Bolu'da Hem Tanju Özcan hakkına sahip çıkacak Hem Bolu'da millet iradesine sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.
